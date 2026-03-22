Mosvar Evloev vence a Murphy y apunta al título pluma de UFC

Ambos peleadores llegaron al enfrentamiento con su invicto en juego, en un combate que generó altas expectativas por el nivel mostrado previamente por ambos

Mosvar Evloev y Lerone Murphy protagonizaron la pelea estelar de UFC London desde la O2 Arena, en un combate clave que definió al próximo contendiente al título de las 145 libras, que actualmente posee Alexander Volkanovski.

Un duelo de invictos con mucho en juego

Ambos peleadores llegaron al enfrentamiento con su invicto en juego, en un combate que generó altas expectativas por el nivel mostrado previamente por ambos dentro del octágono.

Evloev regresaba tras una inactividad de aproximadamente un año y medio, derivada de diversas lesiones que retrasaron su vuelta. Su último combate fue el 7 de diciembre de 2024, cuando venció por decisión unánime a Aljamain Sterling.

El ruso llegaba con marca de 19 victorias sin derrota, con la particularidad de que el 100% de sus triunfos habían sido por decisión, situación que ha generado críticas por parte de algunos aficionados debido a la ausencia de finalizaciones en su récord.

Murphy, un striker con historia de superación

Por su parte, Lerone Murphy se presentó con un récord invicto de 17 victorias, cero derrotas y un empate, consolidado como un peleador destacado por su nivel de striking y desempeño de pie.

El británico también carga con una historia personal compleja, luego de haber recibido disparos en el rostro y cuello a los 21 años al salir de una peluquería en Fallowfield, Manchester. Pese a la gravedad del incidente, logró recuperarse y construir su carrera profesional en las artes marciales mixtas.

Desarrollo del combate

La pelea inició con un ritmo controlado, en el que ambos peleadores respetaron la distancia y utilizaron el primer asalto para medir estrategias sin arriesgar en exceso.

Durante el segundo y tercer round, el combate se volvió más dinámico, con intercambios más ofensivos. En el tercer episodio, el árbitro Marc Goddard sancionó a Evloev con la deducción de un punto tras conectar dos patadas ilegales sobre Murphy.

Cierre intenso y dominio en la lucha

Para los últimos asaltos, la esquina de Evloev le indicó que la pelea se encontraba empatada, lo que provocó un cambio en su enfoque, buscando mayor agresividad en el quinto round.

En ese tramo final, el ruso logró imponer condiciones mediante golpes y derribos, aunque las estadísticas reflejaron una pelea cerrada en el striking.

Al término del combate, Evloev registró 124 golpes totales frente a 89 de Murphy, además de concretar nueve derribos, mientras que el británico no logró ninguno.

Decisión y futuro por el título

Los jueces calificaron la pelea con tarjetas de 48-46, 48-46 y 47-47, otorgando la victoria por decisión mayoritaria a Evloev, quien mantiene su invicto y se posiciona como contendiente número uno al título pluma.

Reacción del campeón

El actual campeón, Alexander Volkanovski en una entrevista al finalizar el combate, reaccionó al desempeño del ruso, destacando un cambio en su estilo de pelea.

"No esperábamos ver a Movsar intercambiar con Lerone. Pero creo que él sentía que tenía que hacer eso para ganarse la oportunidad. Me sorprendió, 20-0. Es el siguiente."

"El primer round fue cerrado... Quizás fue para Lerone. El problema fue el punto de deducción."

Próximo escenario

Con este resultado, el título de peso pluma ya tiene a su siguiente retador definido. Aunque aún no se ha confirmado la fecha, el enfrentamiento entre Alexander Volkanovski y Mosvar Evloev se perfila como uno de los próximos destacados combates dentro de la UFC.