Monterrey vence a Diablos y se corona en Rising Stars

Por: Ángeles Núñez

29 Noviembre 2025, 13:44

Con ofensiva oportuna y relevo sólido, Sultanes derrotó 4-2 a Diablos Rojos y ganó la primera edición de Rising Stars en el Estadio Beto Ávila

Los Sultanes de Monterrey se proclamaron campeones de la primera edición del torneo Rising Stars tras vencer 4-2 a los Diablos Rojos del México y finiquitar la Gran Final en dos encuentros, en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo.

Los Diablos intentaron tomar ventaja desde la primera entrada al colocar corredores en primera y segunda con un out ante el abridor Leonardo Hernández, pero el serpentinero salió del aprieto al obligar a Aram Castellón a conectar para doble play, acción iniciada por el segunda base Marcelo González.

EH UNA FOTO - 2025-11-29T134223.519.jpg

González, pieza clave en la defensiva, también abrió el camino ofensivo para los regios. En el cierre del primer capítulo, llegó a la inicial por error del antesalista Jesús Villalobos y, tras robarse la tercera base, anotó la carrera de la quiniela gracias a un infield hit de Alí Páez.

Minutos después, dos lanzamientos descontrolados de José Miguel Vega permitieron que Edgar Muraira avanzara hasta home para poner la pizarra 2-0.

Hernández retiró en orden la tercera entrada, pero en el cuarto episodio los Diablos empataron el juego 2-2 tras llenar la casa con dos bases por bolas y un pelotazo. Ya con Giovani Lucero en el relevo, Villalobos produjo una carrera con elevado de sacrificio y Leonel Villa igualó la pizarra con otro batazo al jardín derecho.

PSX_20251128_195822.jpg

La reacción de Sultanes llegó de inmediato. En el cierre del cuarto rollo, Luis Guajardo conectó sencillo y, tras avanzar con sacrificio y un wild pitch, anotó el 3-2 luego de un error del segunda base Emmanuel Longoria a batazo de Muraira.

José Quezada entró para contener a la ofensiva escarlata y lo logró. En la quinta entrada apagó un ataque con corredores en las esquinas y un ponche crucial.

En el sexto capítulo, los regios sumaron la carrera del seguro: Guajardo negoció base por bolas, avanzó con toque de sacrificio, se robó la tercera base y llegó al plato en un wild pitch de Jordy Arias.

PSX_20251128_213419.jpg

Quezada mantuvo su dominio hasta la séptima entrada, donde un doble play del campocorto Edgar Muraira cerró el juego y aseguró el título para los Sultanes, consagrando a Monterrey como el primer campeón del certamen que reunió a las futuras estrellas del beisbol mexicano.

PSX_20251128_202838.jpg

