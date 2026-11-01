Monterrey empata con Tijuana y se mantiene en el octavo lugar

Los albiazules conservan un partido pendiente contra Querétaro, programado para el sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora

Ni el doblete de Hugo Cuypers ni la chilena de Lucas Ocampos fueron suficientes para que Rayados se quedara con la victoria. Monterrey empató 3-3 con Xolos de Tijuana este sábado 31 de octubre donde dejó escapar dos ventajas durante la jornada 15 del Apertura 2026.

Adonis Preciado respondió en ambas ocasiones para el conjunto fronterizo, que rescató un punto en un enfrentamiento directo por los puestos de Liguilla.

El resultado dejó a Monterrey con 21 unidades y a Tijuana con 22, todavía separados por un punto en la recta final del torneo.

Cuypers remonta, pero Xolos responde antes del descanso

Tijuana tomó la delantera apenas al minuto cinco. Jackson Porozo aprovechó un tiro de esquina y ganó por arriba para conectar el cabezazo que puso el 0-1.

Rayados encontró la respuesta al 19, cuando Cuypers convirtió un penal para igualar. El delantero belga volvió a aparecer sobre el cierre de la primera mitad y culminó una combinación ofensiva con un remate de taquito que adelantó a los albiazules.

La remontada no alcanzó para llevarse la ventaja al vestidor. Al 45+4, Preciado consiguió el 2-2 y cerró una primera parte de cuatro goles.

La chilena de Ocampos no alcanza para asegurar el triunfo

Monterrey recuperó la ventaja al minuto 57 con una de las acciones más vistosas de la noche. Óliver Torres envió un centro al área y Ocampos se lanzó de chilena para rematar con la derecha y colocar el balón en el ángulo de la portería de Antonio Rodríguez.

El festejo duró apenas tres minutos. Preciado volvió a marcar al 60 y completó su doblete para establecer el 3-3 definitivo.

Después de remontar el gol inicial y ponerse nuevamente al frente en la segunda mitad, Rayados terminó sumando un punto que lo mantiene detrás de Tijuana, sin asegurar todavía su clasificación.

Rayados sigue octavo y tiene pendiente la visita a Querétaro

Después de finalizar el encuentro, Monterrey se ubicaba momentáneamente en el octavo lugar con 21 puntos, mientras Xolos ocupaba la sexta posición con 22 unidades.

Los albiazules conservan un partido pendiente contra Querétaro, programado para el sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora, una oportunidad adicional para sumar en la pelea por terminar entre los ocho clasificados.

Antes de ese compromiso, Rayados visitará a Toluca el sábado 7 de noviembre, en la jornada 16. Tijuana también jugará fuera de casa: enfrentará a Necaxa el viernes 6 de noviembre.