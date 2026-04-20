Mohamed se va contra Karen Díaz por acción en América vs Toluca

En conferencia de prensa, Mohamed expresó su molestia y lanzó una crítica directa sobre la forma en que la árbitra actuó en la jugada.

Una jugada en el América vs Toluca detonó la molestia del técnico argentino Antonio Mohamed, quien cuestionó la actuación arbitral tras una bronca en el terreno de juego que involucró a varios futbolistas.

El estratega escarlata dirigió sus críticas hacia la asistente Karen Díaz, luego de que interviniera directamente para contener a Alejandro Zendejas durante el altercado con Helinho, situación que evitó una posible agresión de respuesta.

¿Qué ocurrió en la jugada que desató la polémica?

Durante el partido, se registró un enfrentamiento entre jugadores tras una agresión inicial de Helinho hacia Zendejas. En ese momento, la jueza de línea decidió sujetar al futbolista del América para impedir que reaccionara.

De acuerdo con lo observado, esta acción evitó que el incidente escalara, aunque también generó inconformidad en el banquillo del Toluca por la intervención directa.

Mohamed cuestiona la intervención arbitral

En conferencia de prensa, Mohamed expresó su molestia y lanzó una crítica directa sobre la forma en que la árbitra actuó en la jugada.

“La jueza de línea no puede abrazar a Zendejas como lo abraza. ¿Por qué no abrazó a Helinho? Yo no abrazo a mi hija tanto así”.

El técnico consideró que la intervención influyó en el desarrollo de la jugada, ya que impidió que el jugador del América respondiera, lo que pudo haber derivado en sanciones para ambos futbolistas.

🎙 Antonio Mohamed señala a la asistente Karen Díaz.



"Lo que nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas, yo no abracé ni a mi hija así, hay que ver las imágenes, si Zendejas quiere meter una trompada que la dé". pic.twitter.com/vdVZpA22Tk — PressPort (@PressPortmx) April 19, 2026

Posibles sanciones tras la bronca

Según lo expuesto, Helinho sería el principal afectado disciplinariamente por iniciar la agresión, con una posible suspensión de varios partidos.

En contraste, Zendejas evitaría un castigo mayor al no concretar una respuesta violenta, situación que generó inconformidad en el cuerpo técnico del Toluca.

Mohamed señaló que lo ocurrido forma parte de la dinámica del futbol, aunque dejó en claro su desacuerdo con decisiones arbitrales que, a su juicio, incidieron en el desarrollo del partido.