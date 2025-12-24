¡Modo supersaiyajin! Armando González es el MVP de la Liga MX

Más allá de las cifras, sus goles llegaron en momentos decisivos y ante rivales fuertes, demostrando no solo constancia, sino influencia en los resultados

Chivas, además de tener a una joven promesa en su ataque, también cuenta con el MVP de la Liga MX, y resulta ser el mismo jugador.

Se trata de Armando González, quien este martes fue reconocido por la liga como el mejor jugador del Apertura 2025 a través de las redes oficiales de la Liga MX.

Y es que, pese a que el club de Jalisco tuvo un semestre con muchos altibajos, el delantero mexicano se convirtió en el hombre clave de Chivas.

'Otaku', campeón de goleo y también el #TecateJugadorDelTorneo. 👏🔥



Ustedes lo eligieron y él se lo ganó. ¡Felicidades al goleador de las @Chivas, Armando González! 🐐🐜



Totalmente merecido, ¿no, tío @CervezaTecate? 😎#TecatePorTi | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/l4zcIbcqcT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 23, 2025

Para muestra de ello fueron sus 12 anotaciones, con las que se consagró como campeón de goleo del torneo, compartido con Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, de San Luis.

Más allá de las cifras, sus goles llegaron en momentos decisivos y ante rivales de gran exigencia, demostrando no solo constancia, sino influencia directa en los resultados del Rebaño.

Y es que, además de que sus goles sirvieron para sumar de a tres en la liga, también fueron de alta importancia en partidos clave en el calendario de Guadalajara, siendo en el Clásico Nacional frente a América, en el clásico tapatío y contra Monterrey, donde se hizo presente en el marcador.

Esas actuaciones lo consolidaron como la principal referencia ofensiva y lo colocaron en el foco de atención de toda la Liga MX.

El llamado "Otaku del Gol" rompió una racha de seis años en los que Chivas no conseguía tener un campeón de goleo, siendo el último Alan Pulido en el Apertura 2019, también con 12 anotaciones.

Antes de Pulido, fue Javier Hernández con 10 tantos en el Bicentenario 2010.