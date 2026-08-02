MLB: Mellizos remonta 5-3 con jonrón y vencen a Marineros

Un jonrón de Royce Lewis y un doble productor de Luke Keaschall guiaron a los Mellizos a una victoria de 5-3 sobre los Marineros

Los Mellizos de Minnesota remontaron en la recta final del encuentro para derrotar 5-3 a los Marineros de Seattle, gracias a un cuadrangular de Royce Lewis y un doble productor de Luke Keaschall que marcaron la diferencia en la séptima entrada.

Con este resultado, Minnesota continúa su buen momento al sumar su séptima victoria en los últimos nueve encuentros, manteniéndose en la pelea por un lugar en la postemporada de la Liga Americana.

El empate llegó al abrir la séptima entrada, cuando Royce Lewis conectó un jonrón solitario por el jardín izquierdo frente al relevista dominicano José A. Ferrer, igualando la pizarra 3-3.

Poco después, Alan Roden se embasó con un sencillo dentro del cuadro y, tras un out, Luke Keaschall disparó un doble productor ante el venezolano Eduard Bazardo para darle a Minnesota una ventaja que ya no perdería.

Minnesota se acerca a la postemporada

El triunfo permitió a los Mellizos mejorar su marca a 56-55, colocándose por encima de .500 por primera vez desde el 21 de abril, cuando iniciaron la campaña con registro de 12-11.

Además, el equipo alcanzó a Cleveland en la disputa por el último boleto de comodín de la Liga Americana. Ambos clubes se encuentran a tres juegos de los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central.

Marineros siguen en mala racha

Seattle continúa atravesando un complicado momento. La derrota dejó a los Marineros con récord de 53-58, luego de sufrir su tercer revés consecutivo y perder ocho de sus últimos diez compromisos.

La mala racha también los mantiene a tres juegos de los Astros de Houston, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Zebby Matthews abrió por los Mellizos y firmó la mejor actuación de su carrera al recetar 10 ponches en cinco entradas de labor, aunque permitió tres carreras.

El triunfo fue para Kody Funderburk, quien lanzó una entrada y un tercio sin admitir anotaciones en labor de relevo. Por su parte, el venezolano Yoendrys Gómez superó un par de bases por bolas en el noveno episodio para conseguir su salvamento número 14 de la temporada.