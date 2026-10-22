Mineiro pierde y avanza a la final de la Sudamericana ante Boca

El equipo argentino buscará su tercer título del torneo y romper una sequía internacional, mientras el brasileño intentará conquistar su primera Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana quedó definida: Boca Juniors se enfrentará al Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en un duelo que reunirá a dos clubes con objetivos distintos en el certamen continental.

El conjunto brasileño aseguró su lugar en la definición pese a perder 2-0 ante Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales. El marcador global terminó 3-2 a favor del Atlético Mineiro, que consiguió avanzar a la final.

El encuentro representará la segunda final continental consecutiva para el equipo brasileño, que buscará recuperarse de la derrota sufrida en la definición de 2025 ante Lanús y conquistar por primera vez la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro buscará su primer título de la Sudamericana

El Atlético Mineiro tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo después de quedarse a las puertas del campeonato en la edición anterior. Ahora, el club brasileño se medirá nuevamente ante un representante argentino, con la intención de cerrar el torneo con un título internacional.

La clasificación llegó después de una semifinal en la que el equipo perdió el partido de vuelta por dos goles, pero logró sostener la ventaja obtenida en el marcador global para asegurar su presencia en Barranquilla.

La final también pondrá a prueba al conjunto brasileño frente a un rival con experiencia en competiciones continentales y con la intención de volver a levantar un trofeo que ya conquistó en dos ocasiones.

Boca Juniors quiere terminar con su sequía internacional

Por su parte, Boca Juniors buscará conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, competición que ganó en 2004 y 2005. El equipo argentino intentará terminar con una sequía internacional de casi dos décadas, pues su último título de esta categoría fue la Recopa Sudamericana de 2008.

En aquella final, el conjunto xeneize derrotó al Arsenal de Sarandí por un marcador global de 5-3, resultado que le permitió sumar otro campeonato continental a su palmarés.

El enfrentamiento ante el Atlético Mineiro representa una nueva oportunidad para Boca de volver a celebrar un título internacional y recuperar protagonismo en las competiciones sudamericanas.

Argentina y Brasil protagonizarán otra final continental

La definición de este año también añadirá un nuevo capítulo a la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Será la octava ocasión en que representantes de ambos países se enfrenten en la final de la Copa Sudamericana.

Las dos finales más recientes entre clubes argentinos y brasileños se disputaron en 2024 y 2025. En la primera, Racing se quedó con el campeonato, mientras que Lanús obtuvo el título en la edición siguiente.

Ahora, Boca Juniors y Atlético Mineiro buscarán escribir una nueva historia en el torneo. El equipo argentino intentará sumar su tercera Copa Sudamericana, mientras que el brasileño irá por su primer campeonato en la competición.