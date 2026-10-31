Milwaukee se rinde ante Cerveceros por su primera Serie Mundial

Con las calles inundadas por una multitud estimada en 400,000 aficionados, los Cerveceros de Milwaukee celebraron por todo lo alto el primer título de Serie Mundial en los 54 años de historia de la franquicia, culminando una espera de 44 años desde su única aparición previa en el Clásico de Otoño.
La euforia desatada tras vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en cinco juegos se transformó en una jornada maratónica de festejos que incluyó un desfile por el centro de la ciudad, un magno evento en el anfiteatro American Family Insurance y una parada previa en el Lambeau Field de los Packers de Green Bay.
Playing this on repeat forever https://t.co/l2pdjMYixA— Milwaukee Brewers (@Brewers) October 30, 2026
Una celebración inolvidable
Jugadores, cuerpo técnico y leyendas históricas de la franquicia, como Paul Molitor, Rollie Fingers, Ted Simmons y Robin Yount, recorrieron la ciudad sobre autobuses decorados con el lema "Won Our Way".
El capitán Christian Yelich reveló que, tras los festejos, terminó con un ojo morado debido a un golpe accidental con el trofeo. "Vale totalmente la pena. Deberíamos celebrar para siempre", expresó.
The soon-to-be 3X Manager of the Year is now a World Champion #WonOurWay https://t.co/8TVPlfjtSz— Milwaukee Brewers (@Brewers) October 30, 2026
El venezolano William Contreras, nombrado MVP de la Serie Mundial, agradeció el respaldo de la ciudad. La ceremonia también rindió homenaje al icónico narrador Bob Uecker, con Yount llegando al escenario en una motocicleta propiedad de este.
La recompensa a una larga espera
Para la base de aficionados de un mercado tradicionalmente pequeño, el campeonato rompió décadas de paciencia. “Simplemente nunca pensaste que iba a pasar. Pero pasó”, comentó emocionado Mark Diedrich, abonado desde la década de 1980.
The Championship Rally is underway ‼️ #WinOurWay https://t.co/4oZK0eGsGy— Milwaukee Brewers (@Brewers) October 30, 2026
Las escuelas públicas de Milwaukee suspendieron clases, permitiendo que familias de múltiples generaciones se unieran al júbilo. Aaron Ashby, pieza clave del bullpen tras establecer un récord en postemporada con 18 innings sin carrera, resumió el sentir del equipo: “Este ha sido el día más especial de nuestras vidas”.
La fiesta cerró con música en vivo y el broche de oro de una temporada de ensueño que devuelve la gloria del béisbol de Grandes Ligas a Wisconsin.