Milwaukee se rinde ante Cerveceros por su primera Serie Mundial

Aproximadamente 400,000 personas inundaron las calles para celebrar el histórico triunfo de la franquicia, que tardó 54 años en coronarse

Con las calles inundadas por una multitud estimada en 400,000 aficionados, los Cerveceros de Milwaukee celebraron por todo lo alto el primer título de Serie Mundial en los 54 años de historia de la franquicia, culminando una espera de 44 años desde su única aparición previa en el Clásico de Otoño.

La euforia desatada tras vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en cinco juegos se transformó en una jornada maratónica de festejos que incluyó un desfile por el centro de la ciudad, un magno evento en el anfiteatro American Family Insurance y una parada previa en el Lambeau Field de los Packers de Green Bay.