Milwaukee remonta ante Tampa Bay y pone la serie 2-0

Los Milwaukee Brewers vinieron de atrás para vencer 5-4 a los Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial y ponerse arriba 2-0.

Los Milwaukee Brewers consiguieron una importante victoria tras remontar una pizarra adversa y vencer 5 carreras a 4 a los Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial, colocando la serie 2-0 a su favor.

La escuadra de Tampa Bay tomó ventaja de manera contundente durante la apertura del primer episodio con un rally de cuatro anotaciones. No obstante, la ofensiva de Milwaukee reaccionó de inmediato en la parte baja de la misma entrada, anotando dos carreras, para posteriormente descontar una más en el cuarto episodio, igualar el encuentro en el quinto capítulo y concretar la remontada definitiva en la sexta y séptima entrada.

En la ofensiva por parte de los Brewers destacaron Jackson Chourio y William Contreras, respondiendo con dos imparables cada uno en cinco turnos al bate, mientras que Sal Frelick contribuyó con un cuadrangular solitario y dos imparables. Por el bando de los Rays, Jonny DeLuca bateó de 4-2 y L. Hicks conectó un vuelacercas impulsando dos carreras.

En la labor de pitcheo, el relevo de Milwaukee logró silenciar los bates rivales tras la apertura de L. Henderson de tres entradas, contando con participaciones destacadas de JoJo Romero, D. May, DL Hall, Abner Uribe y Aaron Ashby, quienes contuvieron a la ofensiva de Tampa Bay sin permitir anotaciones adicionales durante el resto del compromiso.