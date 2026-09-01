Milei impulsa el regreso de la Fórmula Uno a Argentina

El presidente argentino expresó ante autoridades del automovilismo su deseo de ver a Franco Colapinto competir en suelo nacional.

El presidente argentino, Javier Milei, participó este lunes del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y mostró su deseo de que el país suramericano vuelva a albergar la Fórmula Uno.

"Me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula Uno y al Rally Mundial en su calendario", expresó el mandatario durante el evento.

Milei recordó que el autódromo de Buenos Aires albergó carreras de la Fórmula Uno en tres momentos distintos del siglo pasado, el último en 1998.

"En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó, nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo". Agrego.

Además, señaló que en Argentina ha vuelto a "existir el mercado para una competición semejante" y enfatizó: Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección, y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso".

"Avancemos juntos a toda velocidad para convertir este sueño en realidad. Queremos ver a Colapinto en el país", concluyó el mandatario, en referencia al piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto.

El Congreso Americano de la FIA se celebra en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) en Buenos Aires, y contó este lunes con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El evento reúne a los principales referentes del automovilismo y movilidad del continente, así como a numerosos directivos de la FIA, que tienen previsto abordar cuestiones como el desarrollo y la seguridad de las competencias, la innovación tecnológica, la movilidad sostenible y las estrategias para fortalecer la presencia internacional del automovilismo en la región, entre otras cuestiones.