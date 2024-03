 Milagros Martínez, orgullosa de sus Amazonas de la Selección

Tigres Femenil regresará mañana al Volcán Universitario después de no jugar en casa desde el 26 de enero, aunque la nota que se han robado los reflectores en las últimas horas es la eliminación de la Selección Mexicana Femenil a manos de Brasil en la Copa Oro.

Ante ello, y a pesar del resultado, adverso 'Mila' Martínez, DT de las Amazonas, en conferencia de prensa realizada esta tarde aplaudió el trabajo realizado por el Tri; "Al final creo que México llegó a una semifinal de Copa Oro, o podíamos decir Copa América, es un resultado buenísimo... feliz por mis jugadoras".

La DT felina considera que esta experiencia fue muy positiva para el futbol mexicano femenil; "Cuando fue el partido contra Estados Unidos dije que ahora se daba la gente cuenta del nivel que teníamos, es algo súper positivo para ellas porque de verdad empiezan a ver que todo el trabajo de estos años ha válido la pena al final, esto es como la primera piedra, van por buen camino".

Por otro lado, en los últimos días se aprobó la propuesta para la reforma de igualdad salarial en el deporte femenil, medida que ha sido criticada por un sector de la opinión pública, aunque para 'Mila' esta es una acción necesaria; "A todo mundo nos llenó de orgullo cuando ganamos, pero cuando se destinan pesos o euros todos se quejan del porqué tienen que darle dinero al deporte femenil, queremos ser protagonistas, pero no invertirles y es necesario, me agrada y me pone feliz de que México haya apostado por esto, al final es necesario para que las chicas vean el deporte que practican como futuro".

Las dirigidas por Milagros Martínez disputarán mañana su partido ante Querétaro, duelo en el que podrá contar con las seleccionadas: Cristina Ferral y Mayor, que a pesar de haber regresado hoy a la Sultana del Norte, asistieron al entrenamiento de esta tarde.

