¡Milagro! Rayados avanzó a Cuartos de Leagues Cup

La derrota de Cruz Azul ante Chicago sobre la hora y el gol de Cuypers sobre el final en la derrota ante el Orlando fueron las claves de la gesta

Parecía imposible, pero se dio. Rayados avanzó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup gracias al empate del América y la derrota de Cruz Azul ante el Chicago Fire.

Pero no solo estos resultados fueron los que salvaron al cuadro del "Pelado"; la clave fue un gol que muchos pensarían que "no sirvió" para nada, pero que ahora adquiere un valor importantísimo.

El tanto que Hugo Cuypers marcó de último segundo en la derrota ante el Orlando City fue el que le dio el pase milagroso al Monterrey, que, aunque tuvo la misma diferencia de goles que Cruz Azul, avanzó por tener un gol más a favor.

Le 'tiró paro'

Justamente el resultado que parecía más complicado fue el que se dio, pues Chicago Fire le pegó 2-1 a "La Máquina", en un partido donde tuvo que jugar de visitante en su propio estadio.

Aunque ambos avanzaban a la siguiente ronda con el empate, Puso Dithejane firmó un doblete, incluido un gol sobre la hora, para que los regios pudieran mantenerse en la carrera por el título.

¿Cuándo se juegan los Cuartos?

Contrario a lo que se hacía en años previos, donde se jugaba todo el torneo completo, ahora la Leagues Cup entrará en pausa, pues los cuadros volverán a sus respectivas ligas y será hasta septiembre que "La Pandilla" se enfrente al Chicago Fire por el pase a Semifinales.

Así quedaron los Cuartos de Final