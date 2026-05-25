Mike Trout impulsa triunfo de Angelinos 5-2 sobre Rangers

Los Angelinos de Los Ángeles aseguraron la serie ante Texas tras imponerse 5-2 con destacada actuación ofensiva de Mike Trout y Nolan Schanuel

El jardinero Mike Trout conectó un cuadrangular de dos carreras y encabezó la victoria de los Los Angeles Angels por marcador de 5-2 sobre los Texas Rangers, resultado con el que la novena angelina aseguró la serie este sábado.

Trout marcó el rumbo del encuentro desde la primera entrada, luego de aprovechar un pasaporte negociado por Zach Neto para disparar su jonrón número 13 de la temporada por encima de la barda del jardín central y colocar el juego 2-0.

Angelinos ampliaron ventaja con doble de Schanuel

Los Angelinos incrementaron la diferencia en la quinta entrada gracias a un doble productor de Nolan Schanuel, quien impulsó nuevamente a Neto para colocar la pizarra 3-1.

Sin embargo, Schanuel abandonó posteriormente el encuentro debido a una rigidez en la pantorrilla izquierda y fue reemplazado defensivamente por Vaughn Grissom en la primera base.

El venezolano Oswald Peraza aportó las carreras definitivas en la octava entrada con un sencillo productor de dos anotaciones que amplió la ventaja de Los Ángeles.

Con ese batazo, los Angelinos tomaron control definitivo del partido y evitaron cualquier intento de reacción por parte de Texas.

El dominicano Walbert Ureña consiguió su segunda victoria de la temporada tras trabajar cinco entradas en las que permitió una carrera y cinco imparables, además de recetar seis ponches.

Por su parte, Kirby Yates logró su primer salvamento del año luego de lanzar una novena entrada sin permitir hits.

Del lado de Texas, Nathan Eovaldi cargó con la derrota pese a completar siete entradas en las que permitió tres carreras y cinco hits, además de registrar seis ponches.

La ofensiva de los Rangers produjo su primera carrera en la segunda entrada con un elevado de sacrificio del dominicano Ezequiel Duran.

Más adelante, Kyle Higashioka acercó momentáneamente a Texas con un jonrón solitario de 395 pies hacia el jardín central en la séptima entrada, su tercero de la campaña.