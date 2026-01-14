Mike Tomlin se despide de Steelers tras 19 temporadas

Mike Tomlin anunció su salida como entrenador en jefe de los Steelers, cerrando una histórica etapa de 19 años con Super Bowl y récord sin temporadas perdedoras

Un día después de la derrota de los Pittsburgh Steelers en la Ronda de Comodines ante los Houston Texans, el presidente del equipo, Art Rooney II, anunció la salida del head coach, Mike Tomlin, tras casi 19 años en la organización, en los que conquistó un Super Bowl.

Querido por muchos y odiado por otros, el paso del coach Tomlin fue muchas cosas menos irrelevante en la historia de la franquicia, pues tuvo un ascenso meteórico, que le valió para justificar una estancia que, en opinión de muchos seguidores, fue más extensa de lo que debió ser.

Michael Pettaway Tomlin llegó a la NFL en 2001 de la mano de los Tampa Bay Buccaneers, donde fungió como entrenador de backs defensivos, posteriormente, en 2006, fue coordinador defensivo de los Minnesota Vikings y en 2007 que se convirtió en head coach de Pittsburgh.

Su llegada a Steelers y rápido éxito

Tomlin aterrizó en Pensilvania en 2007 y llegó a Ronda de Comodines con marca de 10-6 y cayó ante los Jacksonville Jaguars; a pesar de la derrota, sentó las bases de un equipo con muchas estrellas, que el año siguiente llegó a la cima.

En 2008 fue su año de consolidación, pues aunque no tuvo una marca espectacular en Temporada Regular (12-4), logró llegar al Super Bowl XLIII, donde se consagró campeón ante los Arizona Cardinals, en uno de los mejores partidos en la historia de la NFL.

En aquel año, el equipo contaba con figuras como Ben Roethlisberger, Willie Parker, Heath Miller, Hines Ward y Troy Polamalu, por mencionar algunos, que le dieron al equipo su sexto anillo de Super Bowl, que lo puso entonces como el más ganador de la NFL.

Los años complicados

Luego de su éxito en el súper domingo, el equipo atravesó años de muchas dificultades, pues al año siguiente de su victoria ante Arizona, los Steelers no llegaron a Playoffs, luego llegaron al Súper Bowl XLV perdiendo con Green Bay, luego cayeron ante Denver en Comodines y después ligaron dos años sin llegar a Playoffs.

Posteriormente, entre 2014 y 2017, el equipo clasificó todas las temporadas a Playoffs, aunque sin éxito de volver al partido más importante del año.

Pero lo peor estaba por llegar, pues fue en el lejano 2016 que se ganó el último partido de Postemporada y, desde entonces, el equipo perdió todos sus encuentros de Playoffs, cayendo ante Jacksonville, Cleveland, Kansas, Buffalo, Baltimore y Houston.

El legado de Tomlin

Aunque no todo en su gestión fue negativo, pues Mike puede presumir de un logro único en la NFL: es el head coach con más temporadas con marca ganadora de forma consecutiva, pues en sus 19 campañas al frente de Pittsburgh, siempre terminó con más victorias que derrotas.

Además, logró conformar equipos bastante buenos y acoplarse perfectamente a la filosofía de una de las franquicias más importantes de la NFL, a la que le entregó un título que le dará siempre un lugar privilegiado en la historia de los Steelers.