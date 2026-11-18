El estadounidense de 35 años prepara su regreso al octágono para 2027, aunque todavía no tiene rival ni fecha confirmados

Mike “Platinum” Perry volverá a UFC con un contrato de ocho peleas, después de construir una etapa invicta en el boxeo sin guantes.

El acuerdo abre una segunda oportunidad para Perry, quien cuenta con un récord profesional en MMA de 15 victorias y nueve derrotas. Su última aparición en UFC fue el 10 de abril de 2021, cuando perdió por decisión unánime ante Daniel Rodríguez. Su primera etapa en la compañía terminó con siete triunfos y ocho derrotas.

Un regreso que comenzó a negociarse antes de su lesión

Perry explicó que UFC lo contactó antes de su combate de agosto contra Brandon Jenkins, quien sustituyó con poca anticipación a Dillon Danis. En ese enfrentamiento sufrió una lesión de hombro y perdió por nocaut técnico en el primer asalto.

El resultado le generó incertidumbre sobre la continuidad de las conversaciones, pero finalmente concretó su reincorporación, anunciada el 13 de noviembre. Los términos económicos y las cláusulas del contrato no se han hecho públicos.

Entre las posibilidades para su regreso aparece una presentación en Orlando durante febrero de 2027. Perry también manifestó interés en enfrentar a Jorge Masvidal, aunque aclaró que aún espera una propuesta concreta.

“No he recibido un nombre”, señaló sobre su próximo oponente.

De figura invicta de BKFC a una segunda etapa en UFC

Durante su ausencia del octágono, Perry se convirtió en uno de los principales atractivos de Bare Knuckle Fighting Championship. La ficha oficial de la organización registra seis victorias y ninguna derrota, con triunfos sobre Julian Lane, Michael Page, Luke Rockhold, Eddie Alvarez, Thiago Alves y Jeremy Stephens.

En ese recorrido obtuvo el reconocimiento “King of Violence”. Entre sus actuaciones más contundentes destacó el nocaut sobre Alves en apenas 60 segundos, en abril de 2024. Su última presentación en BKFC fue el 4 de octubre de 2025, cuando venció a Stephens y conservó ese cinturón.

El retorno a las artes marciales mixtas comenzó antes de firmar nuevamente con UFC. En mayo de 2026 derrotó a Nate Diaz por nocaut técnico, después de que la esquina de su rival detuviera el combate al concluir el segundo asalto. Posteriormente llegó la derrota ante Jenkins.

Ahora, Perry concentra su preparación en recuperar las exigencias de una disciplina que también incluye lucha y combate en el suelo. Aunque no descarta volver algún día al boxeo sin guantes, su prioridad inmediata es afrontar los ocho compromisos pactados con UFC.