 Mike McCarthy continuará como entrenador de los Cowboys

Mike McCarthy, entrenador de los Dallas Cowboys, dijo este jueves que ni él ni sus jugadores asumirán la culpa por los 29 años que tiene el equipo sin llegar a una final de Conferencia Nacional (NFC) y de no ganar un Super Bowl.

"No asumiré ninguna responsabilidad y los jugadores tampoco deberían hacerlo por los más de 20 años de decepciones", afirmó el coach en conferencia de prensa luego de anunciar que dirigirá a los Cowboys en la temporada 2024, última de su contrato.

El partido por el título de la NFC más cercano para Dallas fue el de la temporada 1995 en que superó a los Green Bay Packers, ese duelo los llevó al Super Bowl XXX, su más reciente, en el que vencieron a 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

El domingo pasado Cowboys fue eliminado en la ronda de comodines por Packers, fue la tercera eliminación consecutiva para McCarthy al frente del equipo desde que tomó la posición de entrenador en jefe en el 2020.

Este fracaso alimentó las especulaciones sobre que el propietario del equipo, Jerry Jones, despediría al coach, algo que no sucedió. El entrenador compartió que el miércoles tuvo una reunión de más de tres horas con el dueño en la que acordaron mirar al futuro.

"Fue una reunión larga, creo que probablemente duramos un poco más de tres horas, hablamos sobre varios temas, el primero fue obviamente la decepción por el final de la temporada", mencionó.

El entrenador que ganó el Super Bowl XLV, cuando dirigía a los Green Bay Packers, admitió el bajo rendimiento que ofreció su equipo en la ronda de comodines del pasado fin de semana.

"Aún está fresco, todavía estoy sacudido. Es simple, un equipo jugó a su nivel y el otro no. Desafortunadamente nosotros no lo hicimos, así que estoy muy decepcionado con nuestro desempeño, simplemente por no jugar a nuestro nivel", subrayó.

También defendió de las críticas a su 'quarterback' Dak Prescott por las dos intercepciones que sufrió en ese partido y confió en que la próxima campaña Dak demostrará que puede llevarlos al Super Bowl.

"Creo en Dak Prescott. Creo que él es la respuesta. Es parte de la solución para seguir adelante".

McCarthy agradeció a los aficionados por el apoyo en la temporada a los que aseguró que tiene el proyecto que los llevará a ganar el sexto Super Bowl en la historia de los Cowboys.

"Tenemos una base de fanáticos increíble. Claro que ahora deben estar decepcionados, pero hemos establecido un programa de campeonato. Sé cómo ganar. Superaremos ese umbral. Tengo total confianza en ello y es por eso que estoy aquí hoy", concluyó.

