Mikaela Shiffrin iguala récord con sexto título en Copa del Mundo

La esquiadora estadounidense alcanza la marca histórica de seis globos de cristal tras una reñida definición ante Emma Aicher

La estadounidense Mikaela Shiffrin conquistó este miércoles su sexto título general de la Copa del Mundo de esquí alpino, igualando el récord histórico que ostentaba la austriaca Annemarie Moser-Pröll desde la década de 1970.

La consagración se dio en la última prueba de la temporada, disputada en Noruega, donde Shiffrin logró asegurar el campeonato tras finalizar en la undécima posición en el eslalon gigante.

La estadounidense llegó a la jornada decisiva con ventaja sobre la alemana Emma Aicher, quien necesitaba ganar la carrera y que su rival terminara fuera de los primeros 15 lugares para arrebatarle el título.

Sin embargo, Shiffrin cumplió el objetivo mínimo y, pese a ubicarse en el puesto 17 tras la primera manga, remontó en la segunda para finalizar dentro del margen necesario. Aicher, por su parte, terminó en la duodécima posición, sellando así el campeonato para la estadounidense.

Con un total de 1,410 puntos, Shiffrin superó por 87 unidades a Aicher, consolidando una campaña dominante en la que volvió a demostrar su consistencia, especialmente en eslalon, disciplina en la que ganó nueve de las diez pruebas disputadas.

Además, la esquiadora de 31 años sumó recientemente su tercer oro olímpico en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, reafirmando su estatus como una de las máximas figuras del deporte.

Al conocer el resultado definitivo, Shiffrin no pudo contener la emoción: cayó de rodillas y, visiblemente conmovida, celebró junto a su equipo.

“Es muy emotivo. Resume toda una temporada de trabajo y lucha”, expresó la estadounidense, quien también reconoció el nivel de su rival alemana.

Récords y legado en construcción

Con este logro, Shiffrin iguala los seis títulos generales obtenidos por Moser-Pröll (1971-1975 y 1979), colocándose entre las leyendas del esquí alpino.

Asimismo, amplía su impresionante récord de 110 victorias en la Copa del Mundo, la cifra más alta en la historia, superando al sueco Ingemar Stenmark, quien acumuló 86 triunfos.

En la categoría masculina, el récord absoluto de títulos generales lo mantiene el austriaco Marcel Hirscher, con ocho conquistas.

A sus 22 años, Emma Aicher se consolida como una de las principales promesas del esquí mundial. Aunque no logró el título, firmó una destacada temporada con tres victorias en la Copa del Mundo y dos medallas de plata olímpicas.

La canadiense Valerie Grenier se llevó la victoria en la prueba final, seguida por la noruega Mina Fürst Holtmann y la austriaca Julia Scheib.