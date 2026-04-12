Miguel Herrera regresa al Tri en partido de leyendas ante Brasil

Por otro lado, la selección de Brasil será dirigida por Jairzinho, exfutbolista histórico conocido por su participación en el Mundial de México 1970.

El exentrenador de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, fue confirmado como director técnico del combinado nacional que disputará un partido amistoso ante las leyendas de Brasil el próximo 19 de abril en el Estadio Ciudad de México. El encuentro reunirá a figuras históricas del futbol en un duelo con carácter conmemorativo.

La designación marca el regreso de Herrera al banquillo del representativo mexicano, ahora en un contexto distinto, enfocado en un evento que reunirá a exjugadores destacados y referentes de ambas selecciones.

¿Quién dirigirá a México y Brasil en este partido?

Miguel “Piojo” Herrera estará al frente del equipo mexicano, recordado por su paso en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde llevó al equipo a los Octavos de Final. Además, cuenta con títulos en la Liga MX y una Copa Oro en su trayectoria como entrenador.

Por su parte, la selección de Brasil será dirigida por Jairzinho, exfutbolista histórico conocido por su participación en el Mundial de México 1970, donde logró anotar en todos los partidos del torneo.

“Por parte de México, se confirma el regreso de Miguel “Piojo” Herrera, uno de los técnicos más ganadores y emblemáticos del fútbol nacional”.

“Para responder al ímpetu mexicano, la escuadra brasileña será guiada por una leyenda absoluta del fútbol, Jairzinho”.

Un duelo entre leyendas del futbol internacional

El partido reunirá a exjugadores que marcaron época tanto en México como en Brasil, en un formato que busca destacar la historia y legado de ambas selecciones. La presencia de figuras reconocidas añade atractivo a un encuentro que tendrá como escenario Monterrey.

Jairzinho, apodado el “Furacão”, es considerado una de las figuras más relevantes en la historia del futbol brasileño, además de formar parte del Salón de la Fama por su trayectoria.