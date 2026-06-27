Michele Kang compra el Lyon por 26.3 millones de euros

Michele Kang adquirió el 87.78 % del Lyon e invertirá hasta 71 millones de euros para fortalecer al histórico club francés

La empresaria estadounidense de origen surcoreano Michele Kang se convirtió oficialmente en la nueva propietaria del Olympique Lyon (OL), luego de adquirir el 87.78 % de las acciones del club por un monto de 26.3 millones de euros.

La operación fue confirmada este viernes por Eagle Football Group S.A., empresa perteneciente al anterior propietario, John Textor, quien dejó la presidencia del club en junio de 2025.

Además de la compra, Kang se comprometió a aportar hasta 71 millones de euros durante las próximas dos temporadas.

Michele Kang est désormais officiellement la nouvelle propriétaire de l'OL et nomme Matthieu Louis-Jean directeur sportif 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) June 26, 2026

Continuidad en la dirección del club

Eagle Football Group informó que Michele Kang permanecerá como presidenta del Olympique Lyon, cargo que ocupa desde hace un año, además de desempeñarse como directora ejecutiva. Asimismo, Michael Gerlinger continuará en funciones como director general de la institución.

Tras concretarse la adquisición, Kang expresó su satisfacción por el cierre de la operación y destacó el trabajo realizado para completar el proceso en un tiempo reducido.

"Estoy extremadamente feliz de que esta operación haya llegado a buen puerto. Gracias a un esfuerzo sin precedentes, hemos podido cerrar esta transacción en un tiempo récord y permitir al OL escribir un nuevo capítulo en su historia. Es un inmenso alivio para todos los que aman a este club", manifestó.

Un relevo clave para la estabilidad financiera

El Olympique Lyon atravesó una complicada situación económica que incluso derivó en su descenso a la segunda división en junio de 2025, debido a una deuda de 175 millones de euros. Sin embargo, el club evitó perder la categoría después de que las autoridades responsables de la supervisión financiera valoraran favorablemente el relevo de John Textor por Michele Kang.

La administración de Textor había recibido advertencias desde finales de 2024 por el manejo de las finanzas del club. A ello se sumó su estrategia de multipropiedad, ya que además del Lyon, adquirido en 2022, también es propietario del Botafogo de Brasil y del RWD Molenbeek de Bélgica.

El Olympique Lyon figura entre las instituciones más importantes del futbol francés. En su palmarés acumula siete títulos de liga, conquistados entre 1998 y 2011, además de cinco Copas de Francia, ocho Supercopas, una Copa de la Liga y una Copa Intertoto de la UEFA.

A lo largo de su historia, el club ha contado con futbolistas de renombre como Karim Benzema, Hugo Lloris, Éric Abidal, Bernard Lacombe, Alexandre Lacazette, Jean Tigana, Sonny Anderson, Juninho Pernambucano, Endrick y el argentino Lisandro López.