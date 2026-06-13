Michael Chandler podría retirarse después de UFC Freedom 250

Chandler llegará al combate con la intención de ganar y recuperar terreno, pero el resultado ante Mauricio Ruffy podría definir su futuro en el deporte

El futuro de Michael Chandler vuelve a estar bajo los reflectores. A sus 40 años y con una etapa complicada dentro de UFC, el excampeón de Bellator llega a UFC Freedom 250 rodeado de especulaciones sobre un posible retiro de las artes marciales mixtas.

Aunque el peleador estadounidense no ha anunciado oficialmente que vaya a colgar los guantes, el contexto deportivo, su edad y la relevancia del evento han colocado su combate ante Mauricio Ruffy como una posible pelea decisiva para su carrera.

El rumor crece antes de enfrentar a Mauricio Ruffy

La posibilidad de un retiro tomó fuerza después de que analistas y voces cercanas al deporte señalaran que una nueva derrota podría dejar a Chandler sin margen competitivo dentro de la división ligera.

El estadounidense llega a este compromiso en uno de los momentos más delicados de su paso por UFC, donde no ha logrado consolidar la regularidad que se esperaba tras su llegada como una de las grandes figuras procedentes de Bellator.

Su rival, Mauricio Ruffy, representa a una generación emergente dentro de las 155 libras y aparece como una prueba de alto riesgo para un veterano que aún busca demostrar que puede competir contra los nombres más fuertes de la categoría.

Hasta ahora, Chandler no ha dicho públicamente que UFC Freedom 250 será su despedida. Sin embargo, sus declaraciones previas han alimentado las interpretaciones sobre un momento de reflexión en su carrera.

El peleador ha dejado claro que este combate tiene un significado personal y que no se trata únicamente de impresionar a la empresa o de ofrecer espectáculo a los aficionados, sino de cerrar una etapa con una actuación que responda a sus propias expectativas.

Esa postura ha generado la lectura de que el resultado frente a Ruffy podría influir directamente en la decisión sobre continuar activo o comenzar a considerar el retiro.

Una carrera marcada por guerras memorables

Chandler construyó gran parte de su prestigio antes de llegar a UFC, donde fue campeón de Bellator y protagonizó algunos de los combates más intensos de la división ligera.

Ya dentro de UFC, su estilo agresivo lo convirtió rápidamente en un peleador atractivo para la afición, aunque también lo llevó a participar en batallas de alto desgaste ante rivales de élite.

En su paso por la compañía, enfrentó a nombres como Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje y Paddy Pimblett, duelos que reforzaron su reputación como uno de los competidores más explosivos, pero también marcaron una racha difícil en resultados.

Uno de los capítulos que más peso tuvo en los últimos años de Chandler fue la esperada pelea contra Conor McGregor, un combate que se construyó durante largo tiempo después de que ambos coincidieran como entrenadores en el reality show The Ultimate Fighter en la temporada 31.

Sin embargo, el enfrentamiento nunca terminó por concretarse, dejando a Chandler sin una de las oportunidades más mediáticas de su carrera.

Ahora, en lugar de McGregor, el estadounidense deberá medirse ante Ruffy en un escenario histórico, con la presión de demostrar que todavía puede sostenerse en la élite de la división.

UFC Freedom 250 podría marcar el cierre de una etapa

El contexto del evento también alimenta la narrativa del posible retiro. UFC Freedom 250 forma parte de una cartelera de alto impacto y se perfila como una de las funciones más mediáticas del año, lo que convertiría una eventual despedida de Chandler en un momento de fuerte simbolismo.

Por ahora, el retiro sigue siendo una posibilidad y no una decisión confirmada. Chandler llegará al combate con la intención de ganar y recuperar terreno, pero el resultado ante Mauricio Ruffy podría definir si continúa buscando nuevas oportunidades o si comienza a cerrar una carrera marcada por títulos, espectáculo y peleas inolvidables.