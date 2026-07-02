¡México ya tiene rival! Se medirá ante Inglaterra en octavos

Inglaterra remontó un marcador adverso para vencer 2-1 a la República del Congo y aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar 2-1 a la República del Congo y convertirse en el próximo rival de México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto africano sorprendió desde el arranque y tomó la ventaja apenas al minuto 7 gracias a Brian Cipenga, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer al arquero inglés y silenciar a los aficionados británicos.

Durante gran parte del encuentro, Inglaterra tuvo el control del balón, pero encontró una férrea resistencia de la defensa congoleña, que logró mantener la ventaja durante más de una hora.

Congo sorprendió desde el inicio

La República del Congo salió sin complejos y golpeó muy temprano. Apenas al minuto 7, Brian Cipenga aprovechó una oportunidad frente al arco para vencer al guardameta inglés y poner el 1-0, desatando la sorpresa en las gradas.

El gol obligó a Inglaterra a asumir el control del encuentro desde el arranque. El equipo de Thomas Tuchel monopolizó la posesión del balón y buscó espacios ante una defensa africana que resistió durante gran parte del compromiso.

A pesar del dominio inglés, el Congo se mantuvo ordenado y consiguió neutralizar los intentos de los europeos durante más de una hora de juego.

Harry Kane apareció en el momento decisivo

Cuando el partido parecía complicarse para los ingleses, apareció su capitán y referente ofensivo.

Harry Kane empató el marcador al minuto 75 con una definición dentro del área que devolvió la confianza a su equipo.

Ya en la recta final, al 86, el delantero volvió a hacerse presente para completar la remontada con el 2-1 definitivo y sellar la clasificación.

El doblete del atacante evitó la sorpresa y confirmó el pase de Inglaterra a la siguiente ronda.

México ya conoce a su siguiente rival

Con este resultado quedó definido uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

La Selección Mexicana, que avanzó tras vencer 2-0 a Ecuador, se enfrentará ahora a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.