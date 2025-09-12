México y Uruguay tendrán duelo amistoso en Torreón

El duelo le servirá al conjunto mexicano, dirigido por Javier Aguirre, para continuar con su preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de fútbol se enfrentará el 15 de noviembre próximo a la de Uruguay en un partido amistoso en el Estadio TSM de Torreón.

El anuncio se dio a conocer este jueves en una rueda de prensa en Torreón.

"Javier Aguirre (seleccionador de México) quiere que la selección se enfrente ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar a los jugadores que podrán aportar y estar presentes en la Copa del Mundo”, explicó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Antes de Uruguay, México cerró duelos ante Colombia, el 11 de octubre en Texas, y contra Ecuador, el 14 de octubre en Guadalajara.

Estos tres últimos rivales de México ya están clasificados a la Copa del Mundo del próximo año.