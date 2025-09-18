México y Paraguay se enfrentarán en noviembre en San Antonio

Para la selección de México será el segundo partido previsto en noviembre. Antes, el día 15, se medirá con la de Uruguay en el Estadio TSM de Torreón.

La selecciones de México y Paraguay, clasificadas al Mundial 2026, se enfrentarán el 18 de noviembre en un partido amistoso que se jugará en el Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas).

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este miércoles que el partido forma parte de la gira anual que el Tri hace por Estados Unidos, en donde tiene su segunda mejor base de aficionados.

Para la selección de México será el segundo partido previsto en noviembre. Antes, el día 15, se medirá con la de Uruguay en el Estadio TSM de Torreón.

Paraguay y Uruguay serán los últimos examinadores en 2025 de la plantilla que dirige Javier Aguirre.

Antes, en octubre, los de Aguirre se medirán el día 11 con Colombia en el AT&T Stadium de Dallas, y el 14 con Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas de México en 2026.

Los mexicanos están en la parte final de su preparación para el Mundial del próximo año, en la que serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

El Tri conquistó en 2025 su primera Liga de Naciones de la Concacaf y el bicampeonato de la Copa Oro.

En septiembre, empató en partidos amistosos sin goles con Japón y 2-2 con Corea del Sur.