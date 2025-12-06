México vs Sudáfrica, inaugurarán mundial por segunda ocasión

16 años después del exitoso mundial celebrado en el país africano, las dos selecciones se volverán a verse las caras en otra edición de la Copa del Mundo

La prinera vez que ambas escuadras se enfrentaron en una copa mundialista se retoma hace 16 años, donde los bafana bafana y los aztecas compartieron la cancha para inaugurar el Mundial 2010.

El partido empezó, desde el estadio Soccer City ubicada en la ciudad de Johannesburgo y con más de 84,000 aficionados, hicieron estallar el recinto con una enorme emoción con las vuvuzelas sonando en cada rincón del lugar animando y celebrando cada jugada de su respectivo país representante.

¿Cuál fue el resultado del partido de la inauguración del mundial 2010?

El partido terminó con un empate de 1-1 para ambas selecciones, el primer gol fue anotado por Siphiwe Tshabalala al minuto 55, después de recibir un pase filtrado de más de 25 metros, el jugador recibió la pelota y le metió un zurdazo al balón que entró de lleno en la escuadra de la portería de Oscar "Conejo" Pérez.

Por parte de la selección mexicana Rafael Márquez descontó para el combinado azteca, en el minuto 79, Márquez recibió con su pierna derecha el balón después de un centro de Efraín Juárez donde quedo solo contra el arquero y le pegó con potencia al balón para terminar en las redes de la portería sudafricana.

Algunas similitudes entre ambos partidos

Después de 16 largos años, existen algunas semejanzas que estuvieron presentes en la primera inauguración y estarán en esta nueva edición.

Javier Aguirre fue el director técnico de la selección mexicana del mundial 2010 y actualmente es el entrenador de la misma selección.

Rafael Márquez en el primer partido fue parte de los 23 jugadores que representaron a México en aquella copa del mundo, en este segundo partido es parte del cuerpo técnico de la selección específicamente como Auxiliar Técnico.

El partido de inauguración de la edición 2010 se jugó un 11 de junio, mientras que en la edición del 2026 se jugara en el mismo día.

Los dos estadios de ambas inauguraciones tienen una capacidad para más de 90,000 asistentes, el Estadio Soccer City tiene capacidad para albergar más de 94,000 asistentes, mientras que el remodelado Estadio Azteca tendra una capacidad para 90,000 aficionados.

¿Qué se puede esperar para esta nueva edición?

El conjunto africano regresará a jugar un mundial después de 16 años, la selección de Sudáfrica ha declarado que en esta nueva clasificación trataran de dar un mejor desempeño que en su pasada participación donde desafortunadamente para ellos, no pasaron de la fase de grupos siendo anfitriones.

El conjunto azteca se está preparando de la mejor manera posible para poder brindarle a la afición mexicana una excelente participación como anfitriones y poder clasificar a ese famoso quinto partido después de 30 años de intentar obtener ese pase de ser parte de los mejores 8 países de la disputa.