México vs Inglaterra se aplaza por riesgo de tormenta eléctrica

El arranque del encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha visto oficialmente aplazado debido a riesgos meteorológicos

Debido al riesgo por tormenta eléctrica en la capital del país, la FIFA anunció un ajuste de último minuto en el encuentro entre México e Inglaterra, aplazando el arranque del partido una hora más, para iniciar a las 19:00 horas locales.

El arranque del encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha visto oficialmente aplazado debido a la presencia de tormentas y riesgos meteorológicos en la capital del país.

A través de un comunicado oficial emitido por el comité organizador, las autoridades informaron que la decisión se tomó para salvaguardar la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos y de las decenas de miles de aficionados que ya se encuentran listos para el histórico duelo.

La FIFA priorizó la seguridad de jugadores y aficionados

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta las 19:00 hora local (21:00 EDT). La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración”, detalló el organismo en su reporte.

Originalmente pactado para arrancar a las 18:00 horas, el silbatazo inicial se recorrerá una hora, por lo que la afición en Monterrey y el resto del país tendrá que esperar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) para que comience a rodar el balón.

En las diferentes zonas de transmisión masiva del área metropolitana de Nuevo León, como el Fan Fest de Parque Fundidora y el Pabellón del Parque del Agua, el ambiente se mantiene encendido y los fanáticos resguardados, a la expectativa de que el clima permita iniciar la cita con la historia.