México vs Inglaterra rompe récord histórico de audiencia

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se convirtió en la transmisión deportiva más vista del siglo

El partido entre México e Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ rompió todos los registros de audiencia en el país.

Dicho encuentro, disputado en el Estadio Ciudad de México, fue seguido por cerca de 60 millones de personas, convirtiéndose en la transmisión más vista del siglo en territorio nacional.

La cifra fue dada a conocer por Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, durante la presentación del balance oficial del torneo en las sedes mexicanas.

Destacó que el campeonato no solo dejó cifras históricas dentro de los estadios, sino también frente a las pantallas, donde millones de mexicanos siguieron el desempeño de la Selección Nacional.

Un récord que se rompió varias veces

Explicó que el Mundial permitió que México superara en cuatro ocasiones sus propios registros de audiencia televisiva.

Sin embargo, el duelo entre el Tricolor e Inglaterra fue el que alcanzó la cifra más alta, con prácticamente 60 millones de espectadores, equivalente a casi la mitad de la población del país.

"En cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia. El partido México-Inglaterra fue el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras", señaló.

Estadios llenos durante el Mundial

La respuesta de la afición también se reflejó en las tribunas. De acuerdo con cifras oficiales de la FIFA, un total de 789 mil 766 aficionados asistieron a los 13 partidos celebrados en México entre el 11 de junio y el 5 de julio.

El Estadio Ciudad de México fue el inmueble con mayor asistencia al registrar 404 mil 120 espectadores. En ese recinto se disputaron los encuentros de México ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, además del partido entre Colombia y Uzbekistán.

Por su parte, el Estadio Monterrey reunió a 204 mil 716 aficionados, incluidos los asistentes al partido número 1,000 en la historia de los Mundiales entre Japón y Túnez.

Además, el Estadio Guadalajara cerró la lista con 180 mil 930 espectadores y recibió encuentros como España contra Uruguay, México frente a Corea del Sur y Colombia ante República Democrática del Congo.

Más de $50 mil millones de pesos de derrama económica

Además del impacto deportivo, el Mundial dejó importantes beneficios económicos para las ciudades sede.

Cuevas informó que la derrama económica generada por el torneo superó los $50 mil millones de pesos en México.

La ocupación hotelera rebasó el 80 por ciento en las ciudades anfitrionas y alcanzó hasta el 95 por ciento en destinos turísticos como Cancún. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó ingresos por $6 mil 500 millones de pesos durante el periodo mundialista.

Durante su balance, aseguró que México formó parte del Mundial más grande organizado hasta ahora y destacó el papel de la afición mexicana en la proyección internacional del país.

También subrayó que el evento dejó beneficios más allá de los resultados deportivos, incluyendo mejoras en infraestructura, espacios culturales y sitios históricos.