México vence por la mínima a Panamá en amistoso internacional

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano tomó la iniciativa con una presión alta para dificultar la salida de Panamá

La selección mexicana se impuso este jueves 1-0 a Panamá en un partido amistoso disputado fuera de fecha FIFA, duelo que se resolvió en el tiempo de compensación con un autogol de Richard Peralta, resultado con el que el Tricolor puso fin a una racha sin victoria que se extendía desde julio de 2025.

México domina la posesión desde el arranque

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano tomó la iniciativa con una presión alta para dificultar la salida de Panamá. El conjunto visitante optó por replegar líneas en su propio campo y buscar el contragolpe con envíos largos, principalmente dirigidos a Kadir Barría.

Pese al control territorial de México, la primera acción de peligro fue para los panameños. Al minuto 9, Giovany Herbert intentó sorprender con un disparo de larga distancia que pasó cerca del arco defendido por José Rangel.

El Tri genera opciones antes del descanso

Tras esa llegada, México volvió a adueñarse del balón, aunque sin generar peligro constante. La primera aproximación clara se dio hasta el minuto 34, cuando Brian Gutiérrez cobró un tiro libre que representó el primer remate a puerta del encuentro.

La oportunidad más clara de la primera mitad llegó al minuto 42. Richard Ledezma envió un centro preciso que Germán Berterame conectó de cabeza, pero el balón se fue desviado, manteniendo el empate sin goles antes del descanso.

Panamá resiste y México insiste en el complemento

El segundo tiempo mantuvo el mismo desarrollo, con México controlando la posesión y Panamá defendiendo con orden. Berterame volvió a avisar al 54 con un remate que se fue fuera del arco.

Al minuto 61, Kevin Castañeda tuvo una oportunidad clara frente a la portería, pero el guardameta Gunn respondió con una intervención oportuna para evitar la caída de su marco.

Panamá generó poco al frente y su primer disparo de la segunda mitad se registró hasta el minuto 64, con un intento de Ángel Caicedo.

En los minutos finales, el Tricolor incrementó la presión ofensiva. Al 89, Armando González conectó un cabezazo que exigió nuevamente a Gunn, quien envió el balón por encima del travesaño.

Cuando el empate parecía definitivo, al minuto 90+3 una jugada colectiva entre Jesús Gallardo, Armando González y Kevin Castañeda terminó con un desvío de Richard Peralta hacia su propia portería, decretando el 1-0 a favor de México.

El triunfo representó la primera victoria del conjunto nacional desde julio de 2025, luego de varios compromisos sin resultados positivos.

Próximos partidos de México y Panamá

Tras este encuentro, México continuará con su calendario de preparación rumbo al Mundial de 2026, en el que enfrentará a Bolivia el próximo domingo en su siguiente compromiso amistoso, además de otros partidos programados para evaluar a jugadores del futbol local y consolidar el esquema del cuerpo técnico.

Por su parte, Panamá seguirá con su proceso de preparación internacional y se alista para sus próximos encuentros de fogueo, además de su participación en torneos oficiales, donde buscará afinar detalles de cara a sus compromisos mundialistas.

Con información de EFE...