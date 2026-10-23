México vence a Chile en el Mundial femenil Sub 17

El seleccionado azteca llegó a tres unidades y se colocó momentáneamente en el segundo lugar del Grupo F, sólo por detrás de España

La Selección Mexicana consiguió una valiosa victoria de 3-1 sobre Chile en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA 2026, resultado que le permite mantenerse en la pelea por un boleto a los octavos de final.

El conjunto tricolor tuvo que venir de atrás luego de que la escuadra sudamericana se adelantara en el marcador al minuto 12 por conducto de Catalina Muñoz, quien definió con calidad tras un pase filtrado para colocar el 1-0.

México reaccionó antes del descanso y encontró la igualada al minuto 35. Bianka Arredondo desbordó por la banda izquierda y envió un servicio que Mía Urbano empujó al fondo de las redes para establecer el 1-1.

En la parte complementaria, las dirigidas por Miguel Gamero asumieron el control del encuentro y fueron recompensadas al minuto 65, cuando nuevamente Arredondo apareció como asistente para que Citlalli Reyes conectara un potente disparo de primera intención y concretara la remontada mexicana. La anotación fue revisada por el VAR antes de ser validada.

Con un conjunto chileno obligado a buscar el empate, el Tricolor aprovechó los espacios y sentenció el partido al minuto 82. Nicole Jiménez, recién ingresada al terreno de juego, definió dentro del área para firmar el 3-1 definitivo y asegurar los primeros tres puntos de México en el certamen.

Gracias al triunfo, México llegó a tres unidades y se colocó momentáneamente en el segundo lugar del Grupo F, sólo por detrás de España, por lo que definirá su clasificación a la siguiente ronda en la última jornada ante Australia.