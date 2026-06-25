México vence 3-0 a Chequia: pasa invicto y sin goles en contra

México venció 3-0 a República Checa y, por primera vez, consiguió ganar todos los partidos de la fase de grupos, además de no recibir gol

Minuto a minuto

Final del partido

México 3-0 Chequia

La selección mexicana venció a la República Checa y logró avanzar a la siguiente de manera perfecta por primera vez en su historia.

Minuto 90+3

México 3-0 Chequia

El Tri finiquita el partido; Fidalgo anotó el tercero del encuentro, que demuestra su superioridad ante el conjunto europeo.

Minuto 77

México 2-0 Chequia

¡Histórico! Guillermo Ochoa entra de cambio para jugar su sexto mundial.

Minuto 68

México 2-0 Chequia

Se realiza la segunda pausa de hidratación tras el gol de Quiñones.



Minuto 60

México 2-0 Chequia

Quiñones aumenta la ventaja.

Tras un rebote derivado a un mal despeje, Julián Quiñones anotó el segundo de México para ampliar la ventaja.

Minuto 54

México 1-0 Chequia

El Tri es el que abre la lata.

Mateo Chávez desborda por el carril interno de la derecha en un contrataque y coloca el balón en el fondo de la red para poner a México en ventaja.

Minuto 46

México 0-0 Chequia

Los europeos son los primeros en amenazar el arco mexicano con una volea que terminó en las manos del "Tala".

Inicia el segundo tiempo

Fin del primer tiempo

México 0-0 Chequia

Se acaba el primer tiempo despues de pocos intentos por hacerse daños de parte de ambas selecciones.



Minuto 38

México 0-0 Chequia

El arquero, Matěj Kovář, detuvo un disparo de Jorge Sánchez con dirección a gol.

Minuto 36

México 0-0 Chequia

Israel Reyes trató de imitar a Manuel Negrete con una chilena desde el borde del área grande, pero el tiro se fue desviado.

Minuto 22

México 0-0 Chequia

Se realiza la primer pausa de hidratación tras 20 minutos sin mucha acción en las porterías.

Minuto 14

México 0-0 Chequia

Denis Višinský le pega de larga distancia pero el tiro se va desviado.

Minuto 10

México 0-0 Chequia

El Tri se hace bolas en el área grande y pierden una oportunidad de peligro.

Minuto 7

México 0-0 Chequia

Chiquia tiene la primera de peligro tras un tiro que rozó el poste izquierdo del "Tala" Rangel.

Incia el partido

México 0-0 Chequia

El Tri buscará terminar invicto y sin goles en contra la fase de grupoas

México busca primera fase de grupos perfecta en la justa

La Selección Mexicana de Futbol “bajará hoy miércoles el telón” en la fase de grupos de la justa deportiva de 2026 al enfrentar a República Checa a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en duelo que forma parte del Grupo A, en la Jornada 3 de la Primera Ronda de la justa veraniega de 2026.

Con este duelo finaliza la fase de grupos para los mexicanos, que ya aseguraron la cima del sector y el boleto a Dieciseisavos de Final, pero buscarán el plus de finalizar por primera vez con paso perfecto (tres victorias en tres juegos) en la fase de grupos, en la historia de la fiesta del futbol.

Aunado a ello, los aztecas intentan registrar su segunda ronda de fase de grupos en una justa sin gol en contra, tal y como sucedió en México 1970.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones a lo largo de la historia, entre desafíos oficiales y amistosos; en los tres anteriores, los aztecas registran una victoria y dos derrotas.

El único triunfo mexicano ante este rival fue en la fiesta del futbol de Chile 1962 por 3-1 en fase de grupos.

Los “verdes” van invictos en el Estadio Ciudad de México (o Azteca) en juegos de la justa veraniega.

En breve más información…