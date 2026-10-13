México tiene otro ensayo antes de buscar pase al Mundial femenil

La Selección Mexicana sigue su preparación para el crucial duelo del próximo 28 de noviembre contra Haití por el pase al Mundial

La Selección Mexicana femenil de futbol, dirigida por el español Pedro López, se enfrentará mañana en Querétaro a la de Jamaica en un amistoso que servirá de ensayo a ambos equipos para el Premundial de la Concacaf.

Con goles de Jady Brown, Khadija Shaw, Deneisha Blackwood y Solai Washington, las jamaicanas vencieron el pasado viernes a las mexicanas, que mostraron carencias en la defensa ante un rival bien plantado, con gran velocidad y protagonismo de Khadija Shaw.

Si bien el objetivo de López mañana será probar a sus piezas y ponerlas a punto para el duelo de cuartos de final del próximo 28 de noviembre contra Haití por el pase al Mundial, México buscará ganar, para lo cual necesita mejorar con respeto al viernes.

Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral convirtieron por las mexicanas, que mañana deberán dar prioridad al orden en la defensa y solo después de garantizar eso, buscar goles.

México quedó fuera de la pasada Copa Mundial. Tras ese fracaso, López entró a trabajar con el equipo y lo hizo campeón de los Juegos Panamericanos de 2023 y de los Centroamericanos y del Caribe de 2023 y 2026.

Además, en la pasada Copa Oro, México mostró un crecimiento al vencer al favorito Estados Unidos en la fase de grupos, aunque después fue eliminado en semifinales por Brasil.

López confía en poner a su selección en el Mundial del año próximo en Brasil y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a los cuales llegará si queda entre los tres primeros de la eliminatoria.

Jamaica también asumirá el duelo como parte de su adiestramiento antes de enfrentarse a Costa Rica el 27 de noviembre en un partido por el boleto al Mundial.

El seleccionador Hubert Busby moverá algunas de sus piezas. Pretende volver a derrotar a las mexicanas, pero más que eso, que sus figuras lleguen en su mejor forma al encuentro contra las costarricenses.

Con un ataque liderado por 'Bunny' Shaw, delantera del Manchester City, Jamaica propondrá un partido en el que a Busby le interesa mucho el funcionamiento.