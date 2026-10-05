México termina cuarto tras caer ante Japón en Mundial Sub-15

En su última oportunidad ofensiva, Luis Rosas y Héctor Heureaux conectaron imparables que mantuvieron abierta la posibilidad de una reacción

Un ataque de seis carreras en la segunda entrada dejó a México sin la medalla de bronce de la Copa Mundial de Beisbol Sub-15.

La selección nacional cayó 8-6 ante Japón este domingo 4 de octubre en el Parque Kukulcán de Mérida, Yucatán, y concluyó el torneo en cuarto lugar.

El equipo dirigido por Luis “El Pepón” Juárez tomó ventaja al inicio e intentó remontar hasta su última oportunidad al bate, pero no consiguió revertir la diferencia construida por los japoneses.

Japón cambia el rumbo del partido con seis carreras

Japón abrió la pizarra con una anotación en el primer episodio. México respondió con dos carreras en la parte baja para ponerse al frente 2-1, aunque la ventaja duró poco.

En la segunda entrada, la ofensiva japonesa produjo seis carreras y colocó el marcador 7-2. México contestó con dos anotaciones en ese mismo capítulo para reducir la distancia a tres.

La selección mexicana agregó una carrera en la cuarta entrada y mantuvo sus posibilidades de alcanzar al rival, pero Japón conservó el control del marcador.

México intenta la remontada en el cierre

En su última oportunidad ofensiva, Luis Rosas y Héctor Heureaux conectaron imparables que mantuvieron abierta la posibilidad de una reacción. Rosas anotó la sexta carrera mexicana, pero el ataque terminó sin alcanzar las ocho del conjunto asiático.

Japón finalizó con diez imparables y un error, mientras que México conectó siete hits y cometió dos errores. Paul Huerta cargó con la derrota.

Fue el segundo revés mexicano ante Japón en el torneo. Durante la primera fase, el equipo asiático también se impuso, entonces por 5-4, con una carrera en el cierre del encuentro.

🇯🇵🥉 BRONZE BELONGS TO JAPAN! Japan finish their campaign on the podium! WBSC U-15 Baseball World Cup presented by RAXUS #BaseballWorldCupU15 https://t.co/sC0byGw0OR — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) October 4, 2026 El cuarto lugar cierra el recorrido de México en el Mundial México llegó a la disputa por el bronce después de vencer 12-2 a Nicaragua por nocaut en cinco entradas. Antes había derrotado 7-1 a Estados Unidos en ocho episodios, resultado que lo mantuvo en la pelea por las medallas. La novena nacional terminó la primera ronda con cuatro victorias y una derrota, y cerró la Súper Ronda con marca de 3-2. Sin embargo, la derrota ante Japón dejó al anfitrión fuera del podio, mientras Estados Unidos y República Dominicana avanzaron al juego por el campeonato.