México suma su cuarta medalla en Mundial Juvenil de Halterofilia

Las jovenes Joseline López y Lidett Miramontes han ganado el acumulado de preseas para la delegación mexicana en diferentes categorías disputadas en Egipto.

La halterista mexicana Lidett Miramontes consiguió medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026, celebrado en Ismailia, Egipto, tras una destacada actuación en la modalidad de envión. La atleta jalisciense levantó un total de 115 kilogramos, resultado que la colocó en el podio internacional.

Con este resultado, México alcanzó su cuarta medalla en el certamen, consolidando un inicio positivo dentro de la competencia juvenil que reúne a las principales promesas del levantamiento de pesas a nivel mundial.

Joseline López consigue tres preseas en los 58 kg

Dentro de la misma competencia, la mexicana Joseline López también tuvo una actuación destacada en la categoría de 58 kilogramos, donde consiguió múltiples preseas:

Total: medalla de plata

medalla de plata Arranque: medalla de plata

medalla de plata Envión: medalla de oro

Su desempeño fue clave para posicionar a México entre los países con mejores resultados en el campeonato juvenil.

México suma medallas en el Mundial Juvenil

La medalla de Miramontes, junto con las obtenidas por Joseline López, forman parte del acumulado de preseas para la delegación mexicana, que ya registra al menos cuatro metales en el evento.

Estos resultados reflejan el nivel competitivo de los atletas juveniles mexicanos en la halterofilia internacional.

El Mundial Juvenil de Halterofilia en Egipto

El Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026 se lleva a cabo en Ismailia, Egipto, con la participación de atletas de distintos países que buscan posicionarse en el escenario internacional.

La competencia funciona como una plataforma clave para el desarrollo deportivo, donde surgen talentos que posteriormente compiten en eventos de mayor exigencia.