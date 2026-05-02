México suma dos platas y un bronce en la Superfinal de clavados

La pareja integrada por Osman Olvera y Juan Celaya se colgó la medalla de plata, quedando solo por detrás de los representantes de China

La delegación de México arrancó con fuerza su participación en la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados, que se celebra en China, al conquistar dos medallas de plata y una de bronce en la jornada inaugural.

Los resultados destacados llegaron con los subcampeonatos en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado masculino y en el equipo mixto (3m y 10m), además del tercer lugar en la plataforma de 10 metros sincronizado masculino.

Plata en 3 metros sincronizado masculino

La pareja integrada por Osman Olvera y Juan Celaya se colgó la medalla de plata tras acumular 420.57 puntos, quedando solo por detrás de los representantes de China, Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes dominaron la prueba con 460.68 unidades. El podio lo completaron los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 406.20.

"Sabíamos que en el último clavado podíamos asegurar la plata, así que nos enfocamos y lo logramos", comentó Celaya al finalizar la competencia realizada en el Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como Cubo de Agua.

El clavadista también destacó el trabajo de su entrenadora, la china Ma Jin.

"Está haciendo un gran trabajo. Siempre busca que mejoremos y que aspiremos al oro", señaló.

Otra plata en equipo mixto

Osman Olvera volvió a subir al podio al conseguir su segunda medalla de plata, esta vez en la prueba de equipo mixto junto a Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

El conjunto mexicano sumó 422.50 puntos en una rutina compuesta por seis clavados (cuatro individuales y dos sincronizados). China se quedó con el oro con 463.70, mientras que Australia obtuvo el bronce con 410.45.

Bronce en plataforma de 10 metros sincronizado

Randal Willars también figuró en el podio al conseguir la medalla de bronce junto a Kevin Berlín en la plataforma de 10 metros sincronizado. La dupla mexicana registró 403.02 puntos, quedando a poco más de una unidad de los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksii Sereda, quienes lograron 404.28.

El oro en esta prueba fue nuevamente para China, con Zhao Renjie y Yang Zhihao, que finalizaron con 448.68 unidades.

México, segundo en el medallero

En otras actuaciones, las gemelas Lia y Mia Cueva finalizaron en la quinta posición en el trampolín de 3 metros sincronizado, prueba dominada por las chinas Chen Jia y Chen Yiwen.

Con estos resultados, México se ubica en el segundo lugar del medallero tras el primer día de competencias, solo por detrás de China, que suma cuatro oros. Australia ocupa la tercera posición con dos bronces y una plata.