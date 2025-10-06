México suma dos bronces más en el Mundial de paratletismo

Edgar Navarro y María Guadalupe Navarro se colgaron preseas en las pruebas de 200 metros pista-T51 y lanzamiento de disco-F55, respectivamente

Deporte paralímpico mexicano sigue dando un gran rendimiento durante el Mundial de Atletismo, celebrado en la India, donde Edgar Navarro y María Navarro conquistaron medalla de bronce en sus respectivas disciplinas.

Todo comenzó con María en la prueba de lanzamiento de disco-F55, donde logró una marca de 25.02 metros, cerrando así su participación en esta justa con su tercer lugar.

A ella, le siguió Edgar Cesáreo, quien este sábado se llevó su primera medalla en la prueba de 100 metros y este domingo se llevó otra presea más en la prueba de 200 metros pista-T51, donde dejó un tiempo de 41.65 segundos.

🎤🇲🇽 El Campeonato Mundial de Para Atletismo 2025, Edgar Cesáreo Navarro compartió su emoción:



"Tuvimos la gran oportunidad de ganar la última medalla para México, es un orgullo muy grande para mí." 🥉✨



🔝🤩¡Eres un orgullo nacional, Edgar! 🇲🇽👏🏼#COPAME #NewDelhi2025 pic.twitter.com/Skf0RZ6wY5 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) October 5, 2025

Durante este cierre de competencia, también vio acción Pauleth Mejía, quien participó en impulso de bala-F40, alcanzando marca de 8.43 metros, que le valieron la sexta posición en su disciplina.

De igual manera, Rosa Castro fue cuarto lugar en lanzamiento de disco-F38, donde se quedó cerca de colgarse una medalla, pues sus 33.17 metros de distancia la ubicaron en el cuarto lugar; no obstante, la mexicana superó su mejor registro de la temporada.