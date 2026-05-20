'México siempre estará en mi corazón': Butragueño

El exjugador español está de visita en la Sultana del Norte porque estuvo presente en la inauguración del Uno By Real Madrid Monterrey este martes

El exfutbolista español Emilio Butragueño llegó a la Sultana del Norte para dejar en claro que México siempre estará en su corazón.

Y cómo no, si formó parte de la Primera División del futbol mexicano durante tres años, al militar con los Toros del Atlético Celaya, de 1995 a 1998, disputando la Gran Final con los guanajuatenses en la Temporada 1995-1996, última de los torneos largos, ante Rayos del Necaxa.

Celaya fue subcampeón al empatar 1-1 en el marcador global (1-1 en la Ida en el Estadio Miguel Alemán Valdés, y 0-0 en la Vuelta en el Estadio Azteca).

Los necaxistas se coronaron porque, en ese entonces, el primer criterio de desempate en la Final también era mejor posición en la Tabla General, al final de la fase regular.

“Es un gran honor estar aquí (en Nuevo León); lo primero que quiero transmitir es la emoción por tener la oportunidad de volver a visitar este bello país. Regresar a México me hace sentir un profundo agradecimiento por haber estado aquí con mi familia durante los tres años que viví en Celaya, una etapa maravillosa que nunca olvidaré; por eso México siempre estará en mi corazón”, dijo el famoso “Buitre”.

Emilio Butragueño Santos, de 62 años de edad y nacido el 22 de julio de 1963 en Madrid, España, engalanó ayer martes la noche en la inauguración de Uno By Real Madrid Monterrey, un nuevo espacio que une la pasión por el futbol, entretenimiento y la grandeza del club más laureado del mundo; este se ubica en Plaza Áuriga, en San Pedro Garza García, en el tercer piso.

En este sitio existe el área de restaurante, pantallas para ver los partidos de futbol y tienda oficial del Real Madrid.