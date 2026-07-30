México sería sede de la Copa Oro 2027 tras éxito en el Mundial

El éxito organizativo de México durante el Mundial 2026 habría colocado al país como una de las principales opciones para albergar partidos de la Copa Oro 2027

México podría volver a formar parte de las sedes de la Copa Oro por primera vez en más de dos décadas.

Diversas versiones apuntan a que la Concacaf analiza regresar encuentros del principal torneo de selecciones de la región a territorio mexicano para la edición de 2027.

La posibilidad surge después de la destacada participación del país como anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, evento que compartió con Estados Unidos y Canadá y que dejó una evaluación positiva en materia de organización, infraestructura y asistencia de aficionados.

El Mundial fortaleció la candidatura mexicana

El éxito operativo de las sedes mexicanas durante el Mundial habría colocado al país nuevamente en el radar de la Concacaf para albergar competencias internacionales de gran escala.

La respuesta de la afición, la capacidad logística y el ambiente generado en los estadios durante la justa mundialista son algunos de los factores que habrían impulsado la propuesta para que México reciba nuevamente partidos de la Copa Oro.

El Estadio Azteca aparece como la sede principal

En caso de concretarse el proyecto, el Estadio Azteca sería el principal candidato para albergar los encuentros de la Selección Mexicana durante el torneo.

El inmueble capitalino, que volvió a ser uno de los escenarios emblemáticos del Mundial de 2026, también es mencionado como una posible sede para la final de la Copa Oro, lo que representaría el regreso de un partido por el título a suelo mexicano después de varios años.

La decisión final dependerá de la planeación que realice la Concacaf para la distribución de sedes y partidos del torneo.

Un torneo que no visita México desde 2003

La última vez que México recibió encuentros de la Copa Oro fue en 2003, cuando compartió la organización con Estados Unidos.

En aquella edición, el Estadio Azteca fue la única sede mexicana y albergó todos los partidos del Tricolor, incluida la final, en la que la selección nacional derrotó 1-0 a Brasil en tiempo extra para conquistar el campeonato.

Desde entonces, el torneo se ha disputado casi exclusivamente en Estados Unidos, aunque algunas ediciones recientes incluyeron partidos en otros países de la región.

La Selección Mexicana llegará a la Copa Oro 2027 como campeona defensora luego de conquistar el torneo en 2025 tras vencer 2-1 a Estados Unidos en la final disputada en Houston.