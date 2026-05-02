México será sede del Premundial Sub 20 de Concacaf

En este certamen se definirán los boletos para la Copa del Mundo y se disputará del 24 de julio al 9 de agosto, justo después de que termine el torneo mayor

En medio del creciente furor mundialista, la Concacaf anunció que México será sede del Premundial Sub 20 de la confederación, donde se definirá el pase a la Copa de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este certamen se definirán los boletos para la Copa del Mundo y se disputará del 24 de julio al 9 de agosto, justo después de que termine el torneo mayor.

Estos equipos buscan su pase al Mundial

Esta edición contará con la presencia de México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, además de Canadá, Costa Rica, Jamaica, Haití, El Salvador y Antigua y Barbuda.

El formato de competencia es el tradicional, con Fase de Grupos y eliminación directa. Ojo, porque los equipos que avancen a Semifinales tendrán su boleto a la Copa del Mundo.

Así se jugará el torneo

Se contempla que se formen tres grupos de cuatro equipos; los dos primeros lugares y los dos mejores terceros avanzarán a Cuartos de Final, posteriormente a Semifinales y luego a la Final, sin partido por el tercer lugar.

El sorteo para definir los grupos será el 7 de mayo.

Esta es la segunda ocasión consecutiva que México es elegido como sede para este torneo, algo que le trae suerte al Tricolor, pues en 2024 fue campeón del certamen celebrado en el Bajío mexicano.