México se reporta listo en Panamá para primera prueba del año

La Selección Mexicana ya se encuentra en suelo panameño para la disputa de su duelo amistoso contra el combinado de ese país como preparación para el Mundial

Bajo el apoyo de un grupo de aficionados, la Selección Mexicana llegó este martes a Panamá para preparar su primer duelo amistoso de esta gira con puros elementos de la Liga MX.

Al arribo al hotel de concentración, jugdores como Jesús Gallardo, Carlos Acevedo, Germán Berterame y Brian Gutiérrez repartieron autógrafos entre los seguidores que aguardaron el paso de los seleccionados.

México se enfrentará a Panamá este jueves 22 de enero, en punto de las 19:00 horas,en el estadio Rommel Fernández.

La lista divulgada por Javier Aguirre la componen 27 jugadores -26 de la Liga Mx más el centrocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS- que tratarán de aprovechar la ausencia de quienes están involucrados en equipos de Europa para tratar de ganarse un lugar en el equipo mundialista.

Entre los convocados hay varios establecidos en el Tri como el guardameta Luis Malagón, los defensas Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, los centrocampistas Carlos Rodríguez y Diego Laínez y el delantero Ángel Sepúlveda.

Luego de este compromiso, el Tricolor jugará el domingo 25 ante Bolivia, en el estadio Ramón Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

Convocados de la selección azteca

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan González (Guadalajara).

Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gurtiérrez (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres UANL), Roberto Alvarado (Guadalajara) y Alexis Gutiérrez (América).

Delanteros: Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).

Dónder ver el partido Panamá vs México

Este duelo lo podrás ver en vivo a través de la pantalla de Azteca 7 con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y David Medrano.