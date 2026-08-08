México se queda con la plata tras caer en penales ante Venezuela

La selección mexicana sub-23 cayó en penales ante Venezuela y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Durante el enfrentamiento de la selección mexicana sub-23, varonil, contra Venezuela, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, quedaron 2-2 en tiempo regular.

El primer gol estuvo a cargo del equipo venezolano al minuto uno, metiéndole el futbolista Luis Carrero, pero quien se llevó la noche fue Mateo Levy, el cual le dio el empate al equipo azteca en el minuto 24, anotando un doblete en el tiempo agregado de la primera mitad.

El segundo gol de Venezuela lo realizó Diego Claut, al minuto 29.

La sub-23 buscaba su octavo título regional y consolidarse como el máximo ganador, pero no fue suficiente para darle batalla al equipo contrario, que defendió la posición, entregándolo todo en la cancha.

Al sonar el silbato, todo pasó a definirse en penales, donde el arquero venezolano atajó tres disparos, mientras que el portero tricolor Emmanuel Ochoa paró tres tiros del contrario.

Pero fue Juan Uribe quien le dio la presea dorada a Venezuela, sellando el 3-2 con un marcador global de 5-4, ante el equipo azteca que solo pudo conseguir la medalla de plata, a pesar de haber dejado todo en la cancha.



Mientras tanto, la medalla de bronce fue ganada por el equipo panameño al vencer a Colombia 3-2.