México se mantienen en el top 20 del ránking mundial de la FIFA

México sube a la decimoquinta posición tras empatar ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1), y supera a Estados Unidos, que desciende un puesto

Los partidos amistosos previos a la Copa del Mundo han generado ajustes moderados en el ranking mundial masculino de la FIFA, especialmente entre las selecciones latinoamericanas ubicadas dentro de los primeros 50 lugares. En este contexto, Colombia, México y Uruguay continúan posicionados dentro del top 20.

De acuerdo con la más reciente actualización, la selección colombiana logró avanzar una posición pese a caer en sus últimos encuentros de preparación, situándose en el lugar 13 del ranking, aunque con una ligera disminución en su puntaje.

Movimientos dentro del top 20

México también registró un ascenso, colocándose en la posición 15 tras empatar sus recientes compromisos amistosos frente a Portugal y Bélgica, resultados que le permitieron superar a Estados Unidos en la clasificación.

Por su parte, Uruguay se mantiene sin cambios en el puesto 17, luego de igualar sus últimos dos partidos de preparación ante Inglaterra y Argelia, lo que le permitió conservar su lugar dentro de la élite mundial.

Selecciones fuera del top 20

Más abajo en la tabla, Ecuador permanece en la posición 23 tras empatar sus duelos frente a Marruecos y Países Bajos. Panamá, en tanto, se ubica en el puesto 33 luego de conseguir un empate y una victoria ante Sudáfrica.

Paraguay aparece en la posición 40, tras una jornada mixta en la que logró vencer a Grecia, pero cayó frente a Marruecos.

Venezuela se mantiene en el top 50

Finalmente, Venezuela logró escalar una posición y se ubica en el lugar 49 del ranking mundial, impulsada por su triunfo ante Trinidad y Tobago y un empate frente a Uzbekistán.

Estos movimientos reflejan el impacto de los partidos amistosos en la clasificación global, en una etapa clave de preparación rumbo al Mundial.

Ránking

2. España (ESP): 1876.40 puntos.

3. Argentina (ARG): 1874.81 puntos.

6. Brasil (BRA): 1761.16 puntos.

13. Colombia (COL): 1693.09 puntos.

15. México (MEX): 1681.03 puntos.

16. Estados Unidos (USA): 1673.13 puntos.

17. Uruguay (URU): 1673.07 puntos.

23. Ecuador (ECU): 1594.78 puntos.

33. Panamá (PAN): 1540.64 puntos.

40. Paraguay (PAR): 1503.50 puntos.

49. Venezuela (VEN): 1468.05 puntos.