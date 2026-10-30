México se despide del Mundial Sub 17 Femenil al caer ante Nigeria

El conjunto nacional quedó eliminado en octavos de final tras perder 2-1 ante una selección nigeriana que aprovechó sus oportunidades para avanzar de ronda

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 se despidió de la Copa Mundial de la categoría luego de caer 2-1 frente a Nigeria en los octavos de final del torneo que se disputa en Marruecos.

La escuadra africana aprovechó errores defensivos y supo mantener la ventaja para asegurar su pase a la siguiente ronda.

El Tri, dirigido por Miguel Gamero, comenzó el encuentro con iniciativa ofensiva y generó oportunidades durante los primeros minutos; sin embargo, Nigeria fue ganando terreno hasta abrir el marcador al minuto 40 por conducto de Oluebube Umejiaku, quien capitalizó una desatención en la zaga mexicana para poner el 1-0 antes del descanso.

Las mexicanas sufrieron además la baja de Mía Urbano, quien abandonó el terreno de juego lesionada tras un fuerte choque cuando finalizaba la primera mitad.

En el complemento, Nigeria aumentó la ventaja al minuto 71 gracias a Mary Dunstan, que aprovechó un rechace dentro del área para firmar el 2-0. La anotación fue revisada por el VAR, pero la árbitra determinó validar el gol.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin respuesta mexicana, Emily Delgado descontó en tiempo agregado al marcar el 2-1 al minuto 90+10. A pesar del impulso anímico en los instantes finales, el cuadro azteca no encontró el empate y consumó su eliminación mundialista.

México había avanzado a los octavos de final tras finalizar segundo del Grupo F con victorias sobre Australia y Chile, además de una derrota ante España. No obstante, el conjunto nacional no logró superar el obstáculo nigeriano y vio concluido su sueño de avanzar a los cuartos de final de la justa mundialista.