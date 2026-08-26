México se despide de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2026

La Liga Municipal de Tijuana quedó eliminada de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2026 después de perder 3-1 ante Japón en un duelo de eliminación

México quedó fuera de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2026 después de perder 3-1 ante Japón en el partido de eliminación disputado en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania.

La Liga Municipal de Tijuana, representante mexicano en el torneo, terminó su participación con una marca de una victoria y dos derrotas, por lo que quedó eliminada de acuerdo con el formato de competencia.

Japón tomó ventaja desde el primer episodio

Japón comenzó a construir su victoria desde la primera entrada. Con dos corredores en base, Yunosuke Yabe conectó una pelota hacia el jardín izquierdo que permitió a Takeru Yoruzu anotar la primera carrera del encuentro.

Los nipones volvieron a responder poco después. Un imparable de Ryosuke Takaoka llevó a Tensei Yansawa al plato para colocar el marcador 0-2.

México buscó reaccionar, pero Japón consiguió aumentar su ventaja hasta el 0-3 durante la cuarta entrada.

La Liga Municipal de Tijuana finalmente logró descontar en la parte baja de ese mismo episodio, aunque la ofensiva mexicana ya no encontró la manera de darle la vuelta al encuentro.

JAPAN, WE WILL SEE YOU TOMORROW! pic.twitter.com/bosvR5RnTb — Little League (@LittleLeague) August 25, 2026 El camino de México en Williamsport había comenzado con una victoria contundente. El viernes 21 de agosto, la Liga Municipal de Tijuana derrotó 7-1 a Ryde Little League, representante de Australia, resultado que le permitió avanzar inicialmente por la llave de los ganadores. Sin embargo, el panorama cambió dos días después. El domingo, México cayó 8-4 ante el Ministerio sobre las Alas del Águila, equipo representante de Nicaragua. Esa derrota obligó al conjunto mexicano a cambiar de llave y disputar un partido de eliminación directa. Una segunda derrota significó el adiós El formato de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2026 establece que cualquier equipo que acumule dos derrotas queda eliminado de la competencia. Por ello, la derrota frente a Japón terminó con el recorrido de la novena tijuanense, que cerró el torneo con récord de 1-2. Japón, por su parte, llegó a una marca de 4-2 en la competencia. Antes de enfrentar a México, los nipones habían derrotado 3-2 a South Czech Republic Little League. Para la Liga Municipal de Tijuana, esta edición representó su tercera participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2026, después de sus apariciones en las ediciones de 2013 y 2023.