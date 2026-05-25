México 'salta al podio' Panamericano de Trampolín en Medellín

La actuación de los mexicanos fue clave para fortalecer la presencia nacional en Colombia, consolidando el inicio del nuevo ciclo olímpico.

La delegación mexicana de gimnasia de trampolín comenzó con resultados destacados su participación en el Campeonato Panamericano de Medellín, Colombia, al conquistar una medalla de plata y dos preseas de bronce, además de previamente, asegurar plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La histórica gimnasta Dafne Navarro, junto a Patricia Núñez, le dio a México su primera medalla del certamen continental al quedarse con la plata en la prueba de trampolín sincronizado femenil.

La dupla nacional registró una puntuación de 47.480 unidades, resultado con el que sólo fue superada por Estados Unidos, mientras que Brasil completó el podio en la tercera posición.

México también sube al podio en categoría junior

La jornada también dejó dos medallas de bronce para México gracias a las actuaciones de Mario Guzmán y Patzari Olvera, quienes lograron subir al podio en la categoría junior del Campeonato Panamericano.

Ambos atletas consiguieron mantener a México dentro de la pelea por las preseas en una disciplina que continúa creciendo dentro del panorama continental y que forma parte del programa oficial de los Juegos Panamericanos.

La actuación de los juveniles mexicanos fue clave para fortalecer la presencia nacional en Medellín, donde la delegación busca consolidar el inicio del nuevo ciclo olímpico con resultados internacionales.