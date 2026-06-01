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México revela a sus 26 convocados al Mundial 2026

Por: Sergio Villarreal

31 Mayo 2026, 20:12

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La Selección Mexicana presentó en video la lista definitiva para el Mundial 2026, siguiendo la tendencia de otras selecciones

México revela a sus 26 convocados al Mundial 2026

Después de varios retrasos, México, por fin, presentó la lista de sus 26 convocados para el Mundial 2026.

Como ya se había manejado en varios medios especializados, la Selección Mexicana anunció a través de un video a sus seleccionados, video el cual no trajo sorpresa alguna.

Esta manera de anunciar a los jugadores responde a una tendencia en la que países como Francia e Inglaterra presentaron a sus seleccionados.

Convocados por México

Porteros:

  • Raúl Rangel
  • Carlos Acevedo
  • Guillermo Ochoa

Defensas:

  • Jesús Gallardo
  • César Montes
  • Jorge Sánchez
  • Johan Vázquez
  • Mateo Chávez
  • Israel Reyes

Medios:

  • Erik Lira
  • Edson Álvarez
  • Obed Vargas
  • Luis Chávez
  • Roberto Alvarado
  • Luis Romo
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez
  • Orbelín Pineda

Delanteros:

  • César Huerta
  • Alexis Vega
  • Gilberto Mora
  • Julián Quiñones
  • Guillermo Martínez
  • Armando González
  • Santiago Giménez
  • Raúl Jiménez

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