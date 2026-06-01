México revela a sus 26 convocados al Mundial 2026

Después de varios retrasos, México, por fin, presentó la lista de sus 26 convocados para el Mundial 2026.
Como ya se había manejado en varios medios especializados, la Selección Mexicana anunció a través de un video a sus seleccionados, video el cual no trajo sorpresa alguna.
Esta manera de anunciar a los jugadores responde a una tendencia en la que países como Francia e Inglaterra presentaron a sus seleccionados.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Convocados por México
Porteros:
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Guillermo Ochoa
Defensas:
- Jesús Gallardo
- César Montes
- Jorge Sánchez
- Johan Vázquez
- Mateo Chávez
- Israel Reyes
Medios:
- Erik Lira
- Edson Álvarez
- Obed Vargas
- Luis Chávez
- Roberto Alvarado
- Luis Romo
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
Delanteros:
- César Huerta
- Alexis Vega
- Gilberto Mora
- Julián Quiñones
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez