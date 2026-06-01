México revela a sus 26 convocados al Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó en video la lista definitiva para el Mundial 2026, siguiendo la tendencia de otras selecciones

Después de varios retrasos, México, por fin, presentó la lista de sus 26 convocados para el Mundial 2026.

Como ya se había manejado en varios medios especializados, la Selección Mexicana anunció a través de un video a sus seleccionados, video el cual no trajo sorpresa alguna.

Esta manera de anunciar a los jugadores responde a una tendencia en la que países como Francia e Inglaterra presentaron a sus seleccionados.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Convocados por México

Porteros:

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Defensas:

Jesús Gallardo

César Montes

Jorge Sánchez

Johan Vázquez

Mateo Chávez

Israel Reyes

Medios:

Erik Lira

Edson Álvarez

Obed Vargas

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Luis Romo

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Delanteros: