México regresa al Top 10 del Ranking FIFA tras el Mundial FIFA™

La Selección Mexicana ascendió al noveno lugar del Ranking FIFA tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 sin recibir goles

La Selección Mexicana volvió a colocarse entre las 10 mejores selecciones del mundo al ascender al noveno lugar del Ranking FIFA, impulsada por su actuación perfecta en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre alcanzó las 1,736.01 unidades después de sumar tres victorias consecutivas en el torneo, incluida la goleada de 3-0 sobre Chequia en su último compromiso de la primera ronda.

¡¡MÉXICO VUELVE AL TOP 10!! 🚨🇲🇽



Tras ganar ante Chequia y cerrar la fase de grupos con PASO PERFECTO, México escaló hasta el 9NO LUGAR del Ranking FIFA superando a selecciones como Alemania y Bélgica 🤯🔝



📌 OJO: Esta posición es PROVISIONAL y la lista no se hará oficial hasta… pic.twitter.com/2cGvb6d66q — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 26, 2026

Con este ascenso, el representativo nacional se convirtió en la selección mejor posicionada de la Concacaf, por encima de Estados Unidos, que también mejoró su ubicación al subir hasta el lugar 14 en una actualización y al 15 según otro reporte del ranking.

Además, el Tricolor se consolidó como la tercera mejor selección del continente americano, únicamente por detrás de Argentina y Brasil.

Regresa al Top 10 después de cuatro años

El salto de México fue de entre cuatro y cinco posiciones, lo que le permitió regresar al grupo de las diez mejores selecciones del mundo por primera vez desde marzo de 2022, cuando también ocupó el noveno puesto.

En caso de mejorar esa posición durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, el Tricolor lograría su mejor clasificación en dos décadas, ya que desde 2006 no ha superado el noveno lugar del Ranking FIFA.

En 2004, incluso llegó a ubicarse dentro del Top 4 mundial.

México cerró la fase de grupos con victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, convirtiéndose en la única selección que, hasta el momento de la actualización, había ganado sus tres partidos sin recibir un solo gol.

Aunque aún restaban 12 encuentros por disputarse en la fase de grupos, selecciones como Francia, Noruega, Argentina y Colombia todavía tenían posibilidades de igualar ese desempeño con una victoria en sus respectivos compromisos.

Así quedó el Ranking FIFA

Argentina se mantiene como líder de la clasificación mundial, seguida por Francia, que desplazó a España al tercer lugar. Inglaterra ocupa el cuarto sitio y Brasil completa el Top 5.

Marruecos, Países Bajos, Portugal y Alemania aparecen por encima de México, mientras que Bélgica quedó relegada detrás del combinado nacional tras perder posiciones en la actualización.

Entre los mayores ascensos sobresale Noruega, que avanzó nueve posiciones para colocarse en el lugar 22 del ranking, mientras que Sudáfrica escaló del puesto 60 al 54.

En contraste, Ecuador descendió del lugar 23 al 29, Turquía cayó diez posiciones hasta el sitio 32 y Túnez registró el retroceso más pronunciado al perder 12 lugares para ubicarse en la posición 57 de la clasificación mundial.