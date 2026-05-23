México recibe sanción por grito homofóbico previo México vs Ghana

El castigo llega en un momento especialmente delicado para el futbol mexicano, debido a que México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió una nueva sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, luego de los incidentes registrados por el grito discriminatorio en partidos recientes de la selección mexicana, situación que vuelve a colocar presión sobre el futbol nacional a menos de un mes del inicio de la Copa Mundial 2026.

El organismo informó este viernes que el castigo consistirá en una reducción parcial del aforo para el partido amistoso entre México y Ghana, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

FIFA castiga reincidencia de la afición mexicana

De acuerdo con el comunicado emitido por la FMF, la sanción deriva de los gritos discriminatorios registrados durante los encuentros amistosos que México sostuvo ante Ecuador y Paraguay en 2025.

El partido ante Ecuador se disputó en el estadio Akron de Guadalajara, mientras que el duelo frente a Paraguay se celebró en el Alamodome de San Antonio, Texas.

En ambos encuentros, parte de la afición volvió a realizar el polémico cántico que durante años ha provocado multas, advertencias y castigos internacionales contra la selección mexicana.

La FMF detalló que, como parte de la resolución impuesta por FIFA, fueron bloqueadas distintas zonas del estadio Cuauhtémoc para impedir que se alcanzara el aforo total del inmueble.

“En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por la FIFA y las autoridades operativas del estadio”, explicó la FMF.

La sanción llega en momento crítico rumbo al Mundial

El castigo llega en un momento especialmente delicado para el futbol mexicano, debido a que México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial 2026, torneo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

La preocupación dentro de la FMF ha aumentado porque FIFA mantiene vigilancia especial sobre la conducta de la afición mexicana, particularmente tras años de reincidencia relacionados con el grito homofóbico.

En 2021, la selección mexicana ya había sido castigada con partidos eliminatorios sin público rumbo a Qatar 2022 por incidentes similares.

Ahora, la situación toma mayor relevancia debido a la cercanía del Mundial, donde México debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio Azteca.

El problema volvió a evidenciarse el pasado 28 de marzo, durante la reapertura del estadio Azteca en el amistoso entre México y Portugal.

En aquel encuentro, el grito volvió a escucharse con fuerza en distintos momentos del partido, encendiendo nuevamente las alarmas dentro de FIFA y la propia FMF.

La reincidencia ha provocado preocupación sobre posibles sanciones más severas en el futuro, incluyendo cierres totales de estadios, multas económicas más altas o restricciones durante el Mundial.

Apuestan por “La Ola” para erradicar el grito

Un día antes de conocerse la sanción, la FMF presentó oficialmente la campaña “La Ola Sí, el Grito No”, iniciativa con la que busca sustituir el polémico cántico por expresiones de apoyo consideradas positivas.

La campaña incluye la participación de figuras históricas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Fernando Quirarte y Luis Flores, además del actual técnico nacional Javier Aguirre.

El objetivo es promover “la ola mexicana” como símbolo de apoyo a la selección y evitar nuevos castigos de FIFA en plena preparación rumbo a la Copa del Mundo.

La FMF reiteró que continuará impulsando acciones para combatir cualquier conducta discriminatoria en los estadios.