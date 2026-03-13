'México puede llegar a las semifinales del Mundial 2026': Peralta

Desde su perspectiva, la Selección Mexicana cuenta con elementos suficientes para competir en el torneo y aspirar a una actuación relevante

A menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panorama deportivo de la Selección Mexicana comienza a generar análisis entre exfutbolistas y especialistas del futbol.

Uno de los exjugadores que recientemente compartió su visión fue Oribe Peralta, quien analizó el momento actual de varios atacantes mexicanos y planteó cuál sería, desde su perspectiva, la delantera ideal para enfrentar el Mundial 2026.

Oribe Peralta considera que el equipo nacional podría incluso llegar a las semifinales si logra consolidar un funcionamiento colectivo sólido y aprovechar el momento futbolístico de varios de sus jugadores rumbo al campeonato mundial.

Oribe Peralta plantea su ataque ideal para la Selección Mexicana

Durante su análisis, el exdelantero del combinado nacional señaló que actualmente existen futbolistas ofensivos con condiciones suficientes para competir en un torneo de alto nivel como la Copa Mundial.

En ese contexto, explicó que le resultaría atractivo ver un tridente ofensivo conformado por Raúl Jiménez, Santiago Giménez y ‘la Hormiga’ González, jugador que recientemente ha llamado la atención por su desempeño en los partidos más recientes.

Para el antiguo goleador del Tricolor, la combinación de estos tres atacantes podría aportar diferentes recursos ofensivos al esquema del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Experiencia y juventud en el posible ataque del Tricolor

De acuerdo con el análisis de Oribe Peralta, cada uno de estos futbolistas cuenta con características distintas que podrían complementarse dentro del sistema ofensivo de la Selección Mexicana.

El exjugador consideró que la presencia de un delantero con experiencia internacional, acompañado de atacantes que atraviesan un buen momento deportivo, podría darle al equipo mayor versatilidad en la zona ofensiva.

También destacó que el rendimiento que varios de estos jugadores han mostrado recientemente en sus respectivos clubes podría convertirse en un factor relevante al momento de competir en un torneo de la exigencia del Mundial.