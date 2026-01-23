¡México presente! Conoce que días participarán los atletas en JO

En la Edición de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina-2026, los mexicanos ya se encuentran preparados para mostrar su talento frente a las máximas potencias del deporte.
Aquí te presentamos los días en que los mexicanos participarán en la gala de Juegos Olímpicos:
10 de febrero - Donovan Carrillo
Patinaje Artístico - Programa Corto
11:30 hora local CDMX
12 de febrero - Sarah Schleper
Esquí Alpino - Súper G
04:30 hora local CDMX
12 de febrero - Regina Martínez
Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos
06:00 hora local CDMX
13 de febrero - Allan Corona
Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos
04:45 hora local CDMX
13 de febrero - Donovan Carrillo
Patinaje Artístico - Programa Libre
11:30 hora local CDMX
14 de febrero - Lasse Gaxiola
Esquí Alpino - Slalom Gigante
- Primer descenso - 03:30 hora local CDMX
- Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX
15 de febrero - Sarah Schleper
Esquí Alpino - Slalom Gigante
- Primer descenso - 03:00 hora local CDMX
- Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX
Este calendario esta sujeto a modificaciones, dependiendo las condiciones meteorológicas que predominen en el lugar.
Deportes contemplados para estos Juegos Olímpicos de Invierno
Estos son los deportes enlistados para el magnanimo evento con sede en Milán-Cortina 2026:
- Biatlón
- Bobsleigh
- Curling
- Hockey sobre Hielo
- Luge
- Patinaje sobre hielo:
- Artístico
- Velocidad
- Pista Corta
- Esquí:
- Alpino
- Fondo
- Acrobático
- Saltos de Esquí
- Combinada Nórdica
- Snowboard
Sin embargo, para esta edición se agregó el esquí de montaña, para darle paso a las carreras. Los mexicanos Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de México.
Sarah Schleper y Donovan Carrillo, abanderados de México en Milán-Cortina 2026
El patinador artístico y la esquiadora serán los encargados de portar la bandera en la inauguración de los #JuegosOlímpicos de Invierno.
6 de febrero.