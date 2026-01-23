Info 7 Logo
¡México presente! Conoce que días participarán los atletas en JO

Por: Diana Leyva

22 Enero 2026, 11:01

La inauguración se tiene prevista para el próximo 6 de febrero, donde se espera la participación de atletas como Donovan Carrillo o Sarah Schleper

En la Edición de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina-2026, los mexicanos ya se encuentran preparados para mostrar su talento frente a las máximas potencias del deporte.

Aquí te presentamos los días en que los mexicanos participarán en la gala de Juegos Olímpicos:

10 de febrero - Donovan Carrillo

donovan-carrillo.jpg

Patinaje Artístico - Programa Corto
11:30 hora local CDMX

12 de febrero - Sarah Schleper

sarah-schleper.jpg

Esquí Alpino - Súper G
04:30 hora local CDMX

12 de febrero - Regina Martínez

regina-martinez-esquiadora.jpg

Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos
06:00 hora local CDMX

13 de febrero - Allan Corona 

allan-corona.jpg

Esquí de Fondo- 10 kilómetros salida por intervalos
04:45 hora local CDMX

13 de febrero - Donovan Carrillo

donovan-carrillo.jpg

Patinaje Artístico - Programa Libre
11:30 hora local CDMX

14 de febrero - Lasse Gaxiola

lasse-gaxiola.jpg

Esquí Alpino - Slalom Gigante

  • Primer descenso - 03:30 hora local CDMX
  • Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX

15 de febrero - Sarah Schleper

sarah-schleper.jpg

Esquí Alpino - Slalom Gigante

  • Primer descenso - 03:00 hora local CDMX
  • Segundo descenso - 06:30 hora local CDMX

Este calendario esta sujeto a modificaciones, dependiendo las condiciones meteorológicas que predominen en el lugar.

Deportes contemplados para estos Juegos Olímpicos de Invierno

Estos son los deportes enlistados para el magnanimo evento con sede en Milán-Cortina 2026:

  • Biatlón
  • Bobsleigh
  • Curling
  • Hockey sobre Hielo
  • Luge
  • Patinaje sobre hielo: 
    • Artístico
    • Velocidad
    • Pista Corta
  • Esquí: 
    • Alpino
    • Fondo
    • Acrobático
    • Saltos de Esquí
    • Combinada Nórdica 
  • Snowboard

Sin embargo, para esta edición se agregó el esquí de montaña, para darle paso a las carreras. Los mexicanos Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de México.

Sarah Schleper y Donovan Carrillo, abanderados de México en @milanocortina26 🇲🇽👏

El patinador artístico y la esquiadora serán los encargados de portar la bandera en la inauguración de los #JuegosOlímpicos de Invierno.

🗓️ 6 de febrero.#RoadToMilanoCortina2026 l @COM_Mexico

— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) January 10, 2026

