México pone a prueba su renovación frente a Perú

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana vivirá este martes un nuevo examen cuando el Tricolor enfrente a Perú en Nueva Jersey

La Selección Mexicana afrontará este martes su segundo compromiso de la actual Fecha FIFA cuando se mida a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro servirá para que el técnico Rafael Márquez continúe evaluando a su plantel de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

Luego de igualar 1-1 frente a Colombia en el debut de 'Rafa' al frente del Tricolor, el combinado nacional intentará conseguir su primera victoria bajo el mando del histórico exdefensor mexicano.

En aquel encuentro destacó la actuación de Gilberto Mora, quien anotó el gol del empate y se convirtió en uno de los futbolistas a seguir dentro de la renovación generacional del equipo.

México llega a este compromiso con una base de jugadores que participaron en la Copa del Mundo de 2026, complementada por elementos que buscan consolidarse en la selección mayor. La Fecha FIFA representa una oportunidad para que el cuerpo técnico observe variantes y defina una estructura competitiva para el siguiente ciclo mundialista.

Del otro lado estará una selección peruana que atraviesa un proceso de reconstrucción bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes. La escuadra sudamericana viene de sufrir una dolorosa derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, resultado que incrementó las dudas en torno al funcionamiento colectivo del conjunto inca.

Para Perú, el duelo ante México representa una oportunidad de corregir errores y recuperar confianza antes de sus próximos compromisos amistosos. Jugadores experimentados como Pedro Gallese, Renato Tapia, André Carrillo y Yoshimar Yotún están llamados a liderar la reacción del equipo.

El historial reciente favorece ligeramente al Tricolor. En sus últimos diez enfrentamientos, México registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas frente a la selección peruana, aunque tradicionalmente los encuentros entre ambas escuadras suelen ser equilibrados.

El partido está programado para las 19:00 horas del centro de México y se disputará en territorio estadounidense, donde se espera una importante presencia de aficionados mexicanos.

Además de definir el resultado, el encuentro permitirá a Rafael Márquez seguir delineando el proyecto que busca devolver protagonismo a la selección nacional en el escenario internacional.

Dónde ver la transmisión del partido

Disfruta la transmisión del partido del seleccionado tricolor a través de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 18:50 horas con la narración y comentarios del equipo de Fut Azteca.

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