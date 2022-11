México pierde contra Argentina y complica su clasificación

La Selección de México no pudo con la albiceleste de Messi quien ganó el partido con un marcador de 2-0 y se mantiene con vida en el Mundial

Por: Redacción

Noviembre 26, 2022, 14:50

Un gol de Lionel Messi superada la hora de partido, con un zurdazo colocado desde fuera del área, lideró la primera victoria en el Mundial 2022 de Argentina, que se impuso a México en la segunda jornada del grupo C del torneo por 2-0, con el segundo tanto al borde del final de Enzo Fernández.



Ambas selecciones dependen de sí mismas en la última cita para lograr la clasificación frente a Polonia y Arabia Saudí, respectivamente.

Gerardo 'Tata' Martino modificó el esquema, colocando defensa de cinco, para enfrentarse a Argentina en un partido que acabó con derrota por dos goles a cero y que supuso el séptimo que la ‘tri’ no gana con dicha disposición de inicio en el terreno de juego.



Tres empates y cuatro derrotas es el balance de México con defensa de cinco. Nunca ha ganado, tampoco este sábado en el que tuvo en sus manos la gran hazaña de eliminar a la Argentina de Messi a las primeras de cambio y en el último Mundial de este; y quien se acabó revelando para que esto no ocurriera.



A pesar del tropiezo de la albiceleste contra Arabia Saudí (1-2), con tres goles anulados, eran favoritos de cara al partido contra la ‘tri’ y el histórico del esquema elegido por el ‘Tata’ no ayudaba a cambiar las tornas, como se demostró después.



La jugada transcurrió por la banda izquierda de la defensa de la ‘tri’ mientras el argentino aguardaba solo para conectar un disparo con la zurda ante el que nada pudo hacer el ‘Memo’ Ochoa.



Yendo ya abajo en el marcador, en un resultado que les deja en última posición del Grupo C con un punto a falta de una jornada, el técnico sustituyó a Alexis Vega y a Hirving Lozano, desgastados ya en la presión y aventuras en solitario. Y ahí acabó el desborde de los suyos a la par que entró un Raúl Jiménez al que los dos anteriores eran los llamados a suplirle de balones.



Decisiones controvertidas del 'Tata', abuchado otra vez por su afición cuando su nombre sonó en megafonía y que tendrá que aguantar una lluvia de críticas en los próximos días.